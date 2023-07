Siesta bei Hitze: So viel bringt das länger Ausruhen in der Mittagspause

Von: Pauline Wyderka

Extreme Hitze wird zu einer zunehmenden Belastung. Zum Schutz der Arbeitnehmer schlagen Amtsärzte vor, eine Siesta am Arbeitsplatz einzuführen. Lesen Sie hier, ob die Pause hilft:

Aufgrund steigender Sommertemperaturen fordern Amtsärzte in Deutschland aktuell die Einführung der spanischen Siesta am Arbeitsplatz. Diese sieht vor, zwischen 13 und 16 Uhr Pause zu machen. Doch was steckt hinter der Siesta? Wie hilft sie unserem Körper und was bringt sie wirklich?

LUDWIGSHAFEN24 verrät, wie die Siesta oder Pause bei Hitze am Arbeitsplatz hilft.

In Südeuropa weiß man ein, zwei Dinge über das Arbeiten während einer Hitzewelle, die wir uns in Deutschland noch abschauen können. Zumindest, wenn es nach dem Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes geht. Dieser empfiehlt nun nämlich die Einführung einer Siesta am Arbeitsplatz.