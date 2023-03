Name statt Nummer: WhatsApp-Update bringt nützliche Funktion mit sich

Von: Robin Dittrich

Der Messenger-Dienst WhatsApp bringt mit seinem neusten Update eine nützliche Funktion heraus. Was das Update bringt und wann es herauskommt.

Berlin – WhatsApp ist noch immer der beliebteste Messenger-Dienst in Deutschland. Mit einem neuen Update will der Nachrichtendienst von Meta, ehemals Facebook, eine nützliche Funktion einbauen. Die dürfte in größeren Gruppen-Chats für mehr Überblick sorgen.

Neues WhatsApp-Update bringt nützliche Funktion für Nutzer

Der Messenger-Dienst WhatsApp ist nach wie vor die beliebteste App zum Verschicken von Nachrichten in Deutschland – weit vor dem Facebook-Messenger. Mit einem neuen Update will WhatsApp seine Funktionen weiter verbessern. Wie wabetainfo.com berichtet, wird das Update aktuell für die WhatsApp beta auf Android angeboten. Dabei soll eine bereits bestehende Funktion nochmals verbessert werden. Wer Teil eines Gruppenchats ist, bekommt aktuell noch priorisiert die Telefonnummer anderer Chatteilnehmer angezeigt, wenn diese nicht in der eigenen Kontaktliste zu finden sind.

Mit dem neuen WhatsApp-Update soll sich das ändern: Priorität bei der Anzeige erhält dann der Username. Dieser kann von jedem WhatsApp-Nutzer individuell festgelegt werden. In Gruppenchats soll es damit leichter fallen, einen Überblick über die weiteren Teilnehmer zu bekommen. Oftmals ging dieser Überblick in der Vergangenheit immer mehr verloren, je größer die Chatgruppen wurden. Auch in der Teilnehmerliste sollen die Usernamen gegenüber der Telefonnummern priorisiert werden. Ob das auch vor Telefon-Betrügern schützt?

Wann wird das WhatsApp-Update veröffentlicht?

Der Username wird neben der Telefonnummer bei WhatsApp schon seit einem Update im Dezember 2022 angezeigt. Nicht nur im Playstore soll das neuste Update verfügbar sein. Wie wabetainfo.com schreibt, sollen auch iOS-User das entsprechende Update in der WhatsApp Beta erhalten haben. Wann das neue Feature auf den Smartphones aller Verbraucher in Deutschland auftaucht, ist noch nicht bekannt – lange dauern sollte es jedoch nicht.