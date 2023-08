Service bei der Bahn endet – Änderung trifft Kunden mit 49-Euro-Ticket

Von: Pauline Wyderka

Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen ab August mit einer Einschränkung ihrer Fahrgastrechte rechnen. Der Grund dafür ist eine neue EU-Verordnung. Lesen Sie hier, was dahintersteckt:

Betroffen von der neuen Regelung sind vor allem Pendler. Die EU-Verordnung wurde 2021 beschlossen und bereits im Juni 2023 zeigte sie erste Auswirkungen für Bahnkunden, wie HEIDELBERG24 schreibt. Nun folgen weitere Neuerungen. Wessen Nahverkehrszug in Zukunft Verspätung hat, hat ab sofort keine Möglichkeit mehr, kostenlos auf Fernzüge wie ICE, EC und Co. umzusteigen. Es gibt jedoch eine Ausnahme.

SÜDWEST24 verrät, welchen Service die Bahn nun einstellt und wie das Fahrgäste mit dem 49-Euro-Ticket trifft.

Das 49-Euro-Ticket gilt eigentlich nur im Nahverkehr. Das heißt, sämtliche Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs, vom Bus bis zur Regionalbahn, kann man damit fahren. Nicht gültig ist das Ticket allerdings in Fernzügen wie ICE und EC. So weit total einfach, oder? Na ja, nicht so ganz. Tatsächlich gibt es einige Ausnahmen. (paw)