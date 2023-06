Wütende Netflix-Kunden sprechen von Konsequenzen: „Wir haben gekündigt und viele andere auch“

Von: Kilian Bäuml

Netflix macht Account-Sharing kostenpflichtig – eine Kehrtwende zur bisherigen Regelung. Viele Kunden sind aufgebracht und machen ihrem Ärger auf Social Media Luft.

München – Filme und Serien zu streamen, ist für die meisten Menschen mittlerweile Alltag. Dazu gehörte bisher auch, den Account unterwegs zu nutzen oder ihn sich mit Freunden zu teilen. Der Anbieter Netflix plant, das jetzt zu ändern und einen Aufpreis für Account-Sharing zu nehmen – zum Ärger seiner Kunden. Die sind aufgebracht und laufen Sturm auf Reddit. Früher schrieb Netflix noch „Liebe ist, wenn man sich ein Passwort teilt“ – für viele Nutzer findet diese „Lovestory“ jetzt ein abruptes Ende.

Netflix-Kunden laufen auf Reddit Sturm gegen Änderung bei Account-Sharing: „Nord Koreaflix“

Auf Reddit machen viele Netflix-Nutzer ihrem Ärger Luft. Unter Beiträgen zum Thema Account-Sharing sammeln sich zahlreiche Kommentare. „Es ist, als ob sie wollen, dass ich zur Piraterie zurückkehre“, kommentiert ein User. Viele weitere berichten davon, dass sie seit Jahren Netflix-Kunden waren, jetzt aber ihr Abo gekündigt haben. „Ich habe die Nachricht in den USA erhalten. Ich hatte einen 4k-Tarif, habe ihn aber mit meiner unmittelbaren Familie geteilt. Gekündigt und fertig.“

Nicht der einzige ehemalige Netflix-Kunde in der Kommentar-Spalte. „Mir ist das in Ontario passiert. Wir haben gekündigt, und viele andere, die ich kenne, haben das auch getan. Seitdem habe ich nichts mehr gehört.“ Andere Kommentare sind kürzer und drastischer, ein Nutzer schreibt schlicht „Nord Koreaflix“. Sogar Stammkunden kehren dem Streamingdienst den Rücken, wie ein Reddit-User schreibt „Ich habe nach 15 Jahren gekündigt. Ich habe auf die Welle von Menschen gewartet und ich denke, das ist sie!“

Netflix-Kunden verärgert über kostenpflichtiges Account-Sharing – einige wollen dauerhaft kündigen

Wie groß die Welle jedoch wird, bleibt abzuwarten. Offenbar haben viele Netflix-Kunden bisher noch keine Benachrichtigung von Netflix bekommen. Einige Nutzer erwarten, dass Netflix seine Handlungen sehr durchdacht angehen wird, um seine Kunden zu halten. Ein Reddit-User schreibt „Ich benutze Netflix meiner Schwester und habe noch nichts bemerkt. Ich vermute, dass Netflix in dieser Hinsicht sehr vorsichtig ist, um nicht eine große Anzahl seiner Nutzer zu verärgern.“

Ein anderer Nutzer ruft dazu auf, standhaft zu bleiben und sich nach der Kündigung keinen neuen Account zu machen, damit Netflix einen finanziellen Denkzettel der unzufriedenen Kunden erhält. „Ihr müsst weiterhin gekündigt bleiben. In ihren Kommentaren an die Aktionäre erklärte Netflix, dass sie die Stornierungen kurzfristig erwarten und verkraften können. Sie erwarten nur, dass alle kurz nach der „Überreaktion“ zurückkommen – wenn das nicht passiert, schadet es ihnen finanziell.“

Zusätzliche Kosten bei Account-Sharing auf Netflix – so „stößt man die Leute weg“

Für manche ist das Ende des Account-Sharings bei Netflix jedoch nur eins von vielen Problemen. Eins davon ist nicht der Account selbst, sondern die Inhalte. „Ihr Katalog ist meiner Meinung nach schlechter geworden. Die meisten Netflix-Originalsendungen sind ziemlich schlecht. Meine Eltern sind auf meinem Konto, wenn sie rausgeschmissen werden.... Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Account für mich behalten würde.“

„Shows und Filme sind so leicht zugänglich in der heutigen Zeit, Netflix und andere leben davon, ‚sich wohlzufühlen‘ zu sein. Wenn man anfängt, es Kunden weniger angenehm zu machen, stößt man die Leute weg.“ Fakt ist, dass Netflix sein Monopol auf Streaming längst verloren hat. Auch bei anderen Anbietern wie Disney+ oder Amazon Prime können Kunden sich das Angebot aussuchen, dass für sie am besten passt. Ein User findet die Diskussion trotzdem übertrieben. Und schreibt: „Laut Redditors sollte Netflix bereits tot sein. Wie immer irren sich die Redditors.“ Bleibt abzuwarten, welche mittel- bis langfristigen Folgen das Ende des kostenlosen Account-Sharings bei Netflix-Kunden nach sich ziehen wird. (kiba)