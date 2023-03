Seltenes Verkehrsschild: Fahrlehrer aus Heidelberg erklärt Bedeutung

Von: Pauline Wyderka

Viele kennen seltenes Verkehrsschild nicht: Fahrlehrer aus Heidelberg erklärt Bedeutung © picture alliance/dpa/Uli Deck/Screenshot: Instagram @fahrlehrerlukas

Was ist das? Ein unbekanntes Verkehrsschild am Straßenrand? Keine Panik! Lesen Sie hier, was einem Heidelberger Fahrlehrer zufolge zu tun ist, wenn man das Schild entdeckt:

Autofahrer aufgepasst! Ein seltenes Verkehrsschild sorgt aktuell auf deutschen Straßen für Verwunderung. Auch viele, die nach Heidelberg hineinfahren, dürften über das Schild schon einmal gestolpert sein und sich gefragt haben, was es zu bedeuten hat. Ein Fahrlehrer aus Heidelberg hat glücklicherweise jedoch Antworten auf die Frage, die ihm immer wieder gestellt wird: Was heißt dieses Schild, das es aktuell fast nirgends außer an diesem einen Fleck in Heidelberg zu geben scheint?

HEIDELBERG24 deckt auf, was ein Heidelberger Fahrlehrer auf Instagram zu dem Verkehrsschild zu sagen hat.

Entwarnung – die Bedeutung des Schilds ist in diesem Fall eher eine erfreuliche und auch für die Anwohner in Städten wie Heidelberg bedeutet das Entlastung. (paw)