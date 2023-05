Schwüles Wetter – warum ist es so schwer zu ertragen?

Von: Pauline Wyderka

Wenn es sehr heiß und gleichzeitig feucht ist, dann bedeutet das für meisten: Müdigkeit, Kopfschmerzen, Erschöpfung. Lesen Sie hier, warum schwüles Wetter so schwer zu ertragen ist:

Die Frage, warum schwüles Wetter so schwer zu ertragen ist, dürfte im Sommer 2023 in Deutschland so einige umtreiben, denn sehr heiß soll es werden, aber gleichzeitig auch sehr nass. Meteorologen zufolge stehen uns tropische Verhältnisse bevor – mit anderen Worten: es wird schwül.

HEIDELBERG24 verrät, warum schwüles Wetter so schwer zu ertragen ist.

Wenn es besonders warm und feucht ist, sprechen wir oft von schwülem Wetter. Dabei bezeichnen Meteorologen mit dem Begriff „Schwüle“ gar nicht unbedingt das Wetter. (paw)