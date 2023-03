Schuhhändler Reno insolvent: Onlineshop aktuell nicht erreichbar - Das passiert mit Gutscheinen und Retouren

Von: Ines Baur

Nach der Verkündung der Insolvenz dürften viele Verbraucher verunsichert sein, was offene Rechnungen, fehlerhafte Ware oder Gutscheine angeht.

München - Die Schuhhandelskette Reno ist pleite. Das Amtsgericht Hameln habe am Dienstag ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet, berichtet unter anderem wiwo.de. Das Unternehmen betreibt in Europa insgesamt rund 300 Filialen. In Deutschland gibt es das Unternehmen beispielsweise in München, Hamburg und Hannover. Was die Kundschaft verunsichern dürfte: Wer versucht den Onlineshop anzuklicken, landet quasi auf einer leeren Seite.

Reno ist insolvent, der Online-Shop „ist derzeit nicht erreichbar“

Der Onlineshop reno.de ist „derzeit nicht erreichbar“, heißt es auf der Website. „Solltest Du Fragen zu offenen Bestellungen haben, ist unser Kundenservice für Dich da: E-Mail: info@reno.de.“ Registrierte Kunden, sollen sich nach wie vor einloggen und den Status der letzten Bestellung verfolgen können.

Doch es bleiben Verunsicherung und viele offene Fragen. Was geschieht nun mit nicht eingelösten Gutscheinen oder fehlerhafter Ware? Bei der Verbraucherzentrale finden sich folgende Infos.

Rechte der Kundschaft, wenn ein Unternehmen insolvent wird

Ein Händler ist insolvent, der Kunde hat mangelhafte Ware erhalten: Hier muss der Kunde seine Ansprüche auf Nacherfüllung gegenüber dem Insolvenzverwalter geltend machen. Der wird entscheiden, ob dem Nacherfüllungsanspruch entsprochen werden kann oder nicht. Lehnt der ab, bleibt nur die Möglichkeit, die Forderung als Schadenersatzanspruch zur Insolvenztabelle anzumelden.

Der Kunde hat einen Artikel im Voraus bezahlt oder angezahlt und der Händler wird insolvent: Auch hier entscheidet der Insolvenzverwalter, ob er das Geschäft abwickelt. Lehnt er ab, muss die Forderung auf Rückzahlung ebenfalls in der Insolvenztabelle angemeldet werden.

Händler ist insolvent, für eine gelieferte Ware wurde Ratenzahlung vereinbart: Raten für gelieferte Produkte müssen weitergezahlt werden, auch wenn ein Händler insolvent wird. Auch bereits erhaltene Ware, für die eine Rechnung offen ist, muss bezahlt werden.



Kunde hat noch einen Gutschein von einem insolventen Händler: Gutscheine von einem insolventen Händler und die entsprechenden Forderungen können Kunden nur noch zur Insolvenztabelle anmelden. Die Verbraucherzentralen raten hier, sich in die nächstgelegene Filiale zu begeben, um den Gutschein einzulösen. Sollte das nicht möglich sein, kann man sich immer noch an den vorläufigen Insolvenzverwalter wenden. Ob sich der Aufwand lohnt, hängt allerdings auch mit der Höhe des Gutscheinbetrags ab.

Nicht nur Unternehmen Reno leidet unter Krisen und hat Insolvenz angemeldet. Schuhhändler Görtz schließt viele seiner Filialen, Galerie Kaufhof hat bereits seit Jahren immer wieder Schwierigkeiten und Spielwarenhändler MyToys schließt Filialen und stellt seinen Onlineshop mytoys.de ein. Gründe für die Welle sind unter anderem Nachwirkungen der Corona-Pandemie, ein zurückhaltendes Kaufverhalten der Kundschaft, gestiegene Preise und die Energiekrise.