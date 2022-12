Schlittschuhlaufen auf einem zugefrorenen See: So dick muss das Eis sein

Von: Andree Wächter

Die DLRG sagt, im Moment ist das Eis auf einem See noch zu dünn. Beim Betreten besteht Lebensgefahr. In Bremen gibt es eine Hotline zur Eisdicke.

Bad Nenndorf – Die Temperaturen solle in den kommenden Tagen im Minusbereich bleiben. Eine Polarpeitsche bringt Eiseskälte nach Norddeutschland. Dies beutet neben zugefrorenen Autoscheiben auch, dass Seen zufrieren. Eine gute Gelegenheit mal wieder die Schlittschuhe herauszuholen und ein paar Pirouetten zu drehen. Einzige Voraussetzung: Das Eis muss dick genug sein.

Die Eisdecke ist in den meisten Fällen sicher noch zu dünn, schätzt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Die Wasserretter empfehlen, mit dem Schlittschuhlaufen oder dem Spaziergang auf dem Eis zu warten, bis die Eisfläche dafür freigegeben wird. Eltern sollten ihre Kinder über die Gefahren, die auf zugefrorenen Seen lauern, informieren.

Schlittschuhlaufen auf einem zugefrorenen See: Für die richtige Eisdicke braucht es 14 Tage Dauerfrost

„Das Eis braucht Zeit, um tragfähig zu sein. Auf stehenden Gewässern sollte es mindestens 15 Zentimeter, auf Bächen und Flüssen sogar 20 Zentimeter dick sein“, sagt der Leiter Einsatz im DLRG Präsidium, Alexander Paffrath. Um diese Stärken zu erreichen, muss es zirka 14 Tage lang Dauerfrost geben. Eisflächen sollten deshalb nicht gleich an den ersten frostigen Tagen zum Schlittschuhlaufen betreten werden. Es besteht Lebensgefahr. Zudem sind Warnungen in lokalen und regionalen Medien zu beachten.

Wie dick muss eigentlich das Eis sein, wenn ich auf einem zugefrorenem See Schlittschuhlaufen möchte? © Soeren Stache/dpa/Symbolbild

„Das Eis sendet Signale aus, auf die ich achten muss“, rät Paffrath. Dunkle Stellen verraten: Es ist noch viel zu dünn. Hier ist die Gefahr einzubrechen besonders groß. Wenn das Eis knistert und knackt, sollte man sich flach hinlegen, um das Gewicht zu verteilen. Dann geht es in Bauchlage in Richtung Ufer.

Vorsicht vor instabilem Eis beim Schlittschuhlaufen auf zugefrorenen Seen

Besondere Vorsicht ist auf verschneiten Eisflächen und an bewachsenen Uferzonen geboten. Auch Seen, die von Bächen oder Flüssen durchzogen sind, sind gefährlich. An den Ein- oder Ausflüssen kann innerhalb weniger Meter das Eis deutlich dünner und die Eisqualität völlig anders sein als auf dem Rest des Sees. Ebenfalls Einfluss auf die Eisqualität hat der Klimawandel. Forscher erwarten eine Zunahme von instabilem Eis.

Wer sich auf das Eis wagt, sollte sich zur eigenen Sicherheit vorher nach geeigneten Rettungsmitteln umsehen. „Auch ein umgedrehter Rodelschlitten, eine Leiter oder ein Seil sind bei einem Eiseinbruch geeignete Hilfsmittel“, so der praktische Rat von Paffrath. Denn: Im Notfall zählt jede Sekunde. Der Verunglückte droht schnell zu unterkühlen. Zunächst sollten Helfer jedoch unbedingt den Notruf 112 absetzen und möglichst weitere Helfer mobilisieren.

Übers Schlittschuhlaufen informieren: Bremen hat Hotline zur Eisdicke auf Seen

In Bremen hat die Umweltbehörde einen automatischen Ansagedienst eingerichtet, um darüber Auskunft zu geben, welche Seen und Gewässer freigegeben sind. Die Rufnummer: 0421/3615500. Doch bisher sind dort alle Eisflächen zu dünn, erfährt der Anrufer. Eine Alternative zum zugefrorenen See sind Kunsteisenbahnen. Diese haben in diesem Winter jedoch gar nicht geöffnet oder eine eingeschränkte Öffnungszeit.