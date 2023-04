Schimmel in der Wohnung verhindern: Diese fünf Pflanzen helfen dabei

Von: Karolin Schäfer

Pflanzen verschönern nicht nur das eigene zu Hause, sondern helfen auch, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmel vorzubeugen.

Kassel – Ein gutes Raumklima und die ideale Luftfeuchtigkeit sorgen nicht nur für Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden, sondern sind auch wichtig für die Gesundheit. Denn zu hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmel. So kann Schimmel etwa das „Risiko für die Entstehung und Verschlimmerung von Asthma“ erhöhen, mahnte das Umweltbundesamt.

Ist er einmal da, wird man ihn nur schwer wieder los. Der beste Tipp ist daher: Es gar nicht so weit kommen zu lassen. Wichtig ist dabei einerseits, ausreichend zu heizen – vor allem im Winter. Das Bundesumweltministerium empfiehlt tagsüber nicht weniger als 19 bis 20 Grad. Neben regelmäßigem Lüften können auch Pflanzen für ein gutes Raumklima sorgen und Schimmel vorbeugen. Einige Gewächse eignen sich besonders.

Einige Pflanzen könne dabei helfen, Schimmel vorzubeugen. © Eva Blanco/imago

Pflanzen gegen Schimmel: Palmen saugen Luftfeuchtigkeit auf

Pflanzen, die viel gegossen werden müssen, geben auch viel Wasser an die Luft ab – das erhöht die Luftfeuchtigkeit im Raum, berichtete das Portal My Homebook. Wenn Sie ohnehin Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit haben, sollten Sie also auf Pflanzen umsteigen, die weniger Wasser benötigen.

Dafür eignen sich beispielsweise Palmen, wie die Riesen-Palmlilie oder Zwergdattelpalme. Die Blätter der Pflanzen saugen dem Wissensmagazin Geo zufolge Feuchtigkeit auf. Zudem sind sie darüber hinaus noch pflegeleicht. Die Riesen-Palmlilie etwa benötigt nur wenig Wasser und kommt gut mit Trockenheit aus.

Schimmel verhindern: Bogenhanf und Efeu filtern die Raumluft

Auch der beliebte Bogenhanf kann helfen, Schimmel vorzubeugen. Die Zimmerpflanze braucht nicht viel Gießwasser, wodurch sich die Luftfeuchtigkeit reduziert. Gegossen werden sollte, wenn die Erde richtig trocken ist. Außerdem verbessert sie die Raumluft, indem sie Schadstoffe aus der Luft filtert. Bogenhanf mag helle und warme Standorte.

Diese Pflanzen beugen Schimmel vor:

Palmen

Bogenhanf

Efeu

Sukkulenten

Tillandsien

Verunreinigungen wie Schimmelsporen aus der Luft filtern kann laut Geo auch Efeu. Die pflegeleichte Pflanze mag es an hellen bis halbschattigen Orten. Hohe Ansprüche an einen besonderen Boden hat die Kletterpflanze nicht, weshalb sie sich auch besonders für Anfänger eignet. Doch Vorsicht: Für Haustiere ist Efeu giftig.

Schimmel vorbeugen: Tillandsien ziehen Wasser aus der Luft

Sukkulenten verschönern nicht nur das zu Hause, sondern sorgen auch für ein gutes Raumklima. Die Gewächse mit ihren fleischigen Blättern und Stängeln können Wasser speichern und müssen nur sparsam gegossen werden. Zu den Sukkulenten zählen Kakteen und Dickblattgewächse. Laut Focus eignen sie sich besonders, um Luftfeuchtigkeit zu binden und Schimmel vorzubeugen. Mit Blick auf die steigenden Temperaturen können einige Pflanzen sogar Räume kühlen.

Ideal sind darüber hinaus auch Tillandsien – auch als Luftpflanze bekannt. Wie der Name bereits verrät, ziehen sie Nährstoffe und Wasser aus der Luft. Deshalb haben sie auch keine oder nur wenige Wurzeln. Tillandsien sind an hohe Luftfeuchtigkeit gewöhnt, wodurch sie ideal Schimmel verhindern können. Einige Tillandsien-Arten haben sogar mit ihren Blättern Trichter für Wasser, berichtete Mein schöner Garten. (kas)