Scheuermilch im Test – Finger weg von diesen Produkten

Scheuermilch gehört unter den Putzmitteln zu den echten Basics. Öko-Test nahm jetzt 16 Scheuermittel genauer unter die Lupe. Die Günstigsten erhalten die Bestnote „sehr gut“. Erfahren Sie hier, welche Produkte überzeugen:

Hartnäckige Kalkverschmutzungen im Badezimmer oder Eingebranntes in der Küche sind ein Fall für die gute alte Scheuermilch. Durch den hohen Gehalt an Schleifkörpern wird der Schmutz regelrecht abgeschmirgelt. Trägt man das Scheuermittel pur auf einen Schwamm auf, so rückt es der Dreckschicht sowohl chemisch als auch mechanisch zu Leibe. Alle Hersteller im Test der aktuellen Ausgabe des Magazins Öko-Test (06/2023) nutzen umweltverträgliche Putzkörper. Für Allergiker ist allerdings Vorsicht geboten.

HEIDELBERG24 verrät, auf welche Scheuermilch Kunden im Haushalt setzen können – und auf welche nicht.

Viele Menschen fragen sich, ob empfindliche Oberflächen in Küche und Bad durch die Nutzung von Scheuermilch mattieren oder gar zerkratzen. Der Vergleich von Öko-Test hat allerdings ergeben, dass für die meisten gängigen Materialien keine Gefahr besteht. Für empfindliche Oberflächen wie Aluminium, Acrylglas oder auch für lackierte Oberflächen sollte man indes lieber zu einem anderen Putzmittel greifen. (mko)