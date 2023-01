Sauna bei Erkältung? Warum das keine gute Idee ist

Von: Carolin Gehrmann

Erkältungsviren in der Sauna richtig schön ausschwitzen? Keine gute Idee Ein Überblick, warum das so ist und wie richtiges Saunieren der Gesundheit gut tut.

Berlin – Ein Besuch in der Sauna gilt allgemein als gesund und immunstärkend. Da liegt es doch nahe, sich gleich beim ersten Halskratzen in die heiße Kammer zu begeben, und die Viren auszuschwitzen, ehe sich ein handfester Infekt daraus entwickeln kann – oder nicht? Die großen Frage, die in Sachen Sauna bei Erkältung im Raum steht: machen oder meiden?

Richtig ist zwar, dass regelmäßiges Saunieren dem Entstehen von Erkältungen vorbeugen kann. Wer aber bereits krank ist, sollte besser zu Hause bleiben. Zur Bekämpfung eines Infekts, wie sie in der aktuellen Grippewelle häufig auftreten, braucht der Körper vor allem Ruhe. Denn dann arbeitet das Immunsystem auf Hochtouren und benötigt viel Energie.

In die Sauna zu gehen fordert den Körper so sehr wie Sport. Daher ist ein Schwitzbad bei Erkältungssymptomen und Infekten auch nicht ratsam. © Shotshop/IMAGO

Schwitzen, wenn man krank ist? Warum man bei einer Erkältung nicht in die Sauna sollte

Aber auch ganz zu Beginn einer Erkältung ist ein Saunabad nicht ratsam, denn die meisten Krankheitserreger fühlen sich bei hohen Temperaturen besonders wohl und verbreiten sich bei Wärme umso schneller. Aus einem leichten Schnupfen, wie er oft auch beim RS-Virus auftritt, könnte sich dann schnell ein handfester Infekt entwickeln, und man liegt umso länger flach. Auch bei den ersten leichten Symptomen arbeitet die körpereigene Abwehr bereits auf Hochtouren. Ein Saunagang belastet den Körper allerdings genauso stark wie ein moderates Sportprogramm. Das haben Sportwissenschaftler der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) in einer Studie herausgefunden, die im Fachmagazin Complementary Therapies in Medicine publiziert wurde.

Saunieren kostet den Körper viel Energie – ein beginnender Infekt kann sich erheblich verschlimmern

Durch das Saunabad würde daher die nötige Energie zur Bekämpfung der Krankheitserreger verloren gehen, weshalb der Infekt dann erst so richtig befeuert werden könnte. Die Sauna bietet im Akutfall also keinen Schutz vor einer Erkältung oder einer Grippe – im Gegenteil. Außerdem sollte man auch auf die Gesundheit der anderen Saunagänger Rücksicht nehmen und sie vor einer möglichen Ansteckung schützen – zumindest in öffentlichen Saunen.

Auf engem Raum, so wie eben in der Sauna, übertragen sich Krankheitserreger nämlich besonders leicht, wie spätestens seit der Corona-Pandemie den meisten bekannt sein dürfte. Wenn es einen erwischt hat, gibt es jedoch trotzdem ein paar Methoden, wie man die Erkältung zumindest verkürzen kann.

Mit Krankheitssymptomen nicht in die Sauna gehen – auch wegen der Ansteckungsgefahr

Auch wegen der Ansteckungsgefahr empfiehlt es sich also, mit Krankheitssymptomen oder Fieber zu Hause zu bleiben und die Sauna zu meiden. „Viele denken, sie können die Erkrankung dort rausschwitzen. Doch die Hitze macht es meist nur schlimmer“, bestätigt auch Internist Rainer Brenke gegenüber t-online.de.

Erst wenn die Erkältung vollständig abgeklungen ist, kann man wieder über einen Saunabesuch nach der Erkältung nachdenken. Dann kann man die Schwitzbäder allerdings auch gezielt zur Erkältungsprophylaxe einsetzen. Schon ein Saunagang pro Woche kann die Immunabwehr deutlich verbessern.

Regelmäßiges Saunieren kann sich bei bestimmten Krankheiten positiv auswirken

Doch nicht nur bei einer Erkältung, sondern auch bei anderen Krankheiten kann regelmäßiges Saunieren einen positiven Effekt haben, zum Beispiel bei Hautkrankheiten wie Schuppenflechte (Psoriasis), Neurodermitis oder Nesselfieber. Saunieren kann außerdem schmerzlindernd und antientzündlich wirken und bei Rheuma und verschleißbedingten Erkrankungen des Bewegungssystems helfen. Bei einem akuten rheumatischen Schub sollte man aber auf keinen Fall in die Sauna gehen, rät der Mitteldeutsche Rundfunk (mdr). Einer finnischen Studie aus dem Jahr 2015 zufolge kann regelmäßiges Saunieren sogar das Risiko senken, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben.

Wie richtiges Saunieren geht und welche Regeln man beachten sollte

Um richtig in die Sauna zu gehen, gilt es aber, einige Regeln zu beachten – und auf die Grenzen des eigenen Körpers zu hören. Denn der sagt einem am besten, wann es genug ist. Hitzeschmerz, Herzklopfen und Schwindelgefühl sind deutliche Anzeichen, dass man hinausgehen sollte, sagt Lutz Hertel vom Deutschen Wellness-Verband gegenüber t-online.de. Man sollte sich daher auch nicht mit anderen vergleichen, die länger auf der Holzbank durchhalten.

Ein Saunagang besteht im Grunde aus drei Phasen: Zuerst erfolgt eine Hitzephase von sechs bis 15 Minuten – je nach Temperatur. Darauf folgt die Abkühlung, am besten zuerst an der frischen Luft, mit ein wenig Bewegung, und dann erst unter der kalten Dusche. Daran schließt die Ruhephase von mindestens 20 bis 30 Minuten an, ehe man den nächsten Gang startet. Maximal drei Saunagänge pro Tag sind von Experten empfohlen.

Richtig in die Sauna gehen – Tipps für den ersten Saunabesuch

Wer zum ersten Mal in die Sauna geht, fragt sich vielleicht, was er alles mitbringen und beachten muss. Mit ein paar hilfreichen Tipps sollte der erste Saunabesuch gut gelingen:

Hygiene ist oberstes Gebot, daher als Erstes immer gründlich duschen

Kein Schweiß aufs Holz! Ein ausreichend großes Handtuch zum Sitzen sollte man dabei haben sowie mindestens ein weiteres, um sich abzutrocknen

genügend Abstand zum Nebenmann oder zur Nebenfrau halten; bei wenig Platz lieber sitzen, anstatt zu liegen

unten ist es kühler als oben, denn warme Luft steigt nach oben; Anfänger sollten daher nicht gleich ganz oben sitzen, sondern sich langsam herantasten

sich nicht überschätzen, auch bei der Länge des Saunagangs, und auf die eigenen Grenzen achten: Wenn man sich nicht gut fühlt, rausgehen!

am besten abgetrocknet in die Sauna gehen, um effektiver zu schwitzen

genügend trinken, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen, und darauf achten, dass man dem Körper mit Snacks zwischendurch Energie zuführt – aber nicht zu viel essen!

andere Saunagäste nicht anstarren!

mit offenen Wunden, frischen Tattoos oder entzündlichen Hauterkrankungen sollte man nicht in die Sauna gehen

Auch bei der kalten Dusche in der Abkühlungsphase sollte man einiges beachten, um die eigene Gesundheit zu schützen. Um einen Kreislaufkollaps zu vermeiden, sollte man sich immer von außen nach innen abduschen, also von den Füßen in Richtung Becken und dann von den Händen über die Arme zum Körper. Oberkörper und Kopf sind ganz zum Schluss dran. Bei der kalten Dusche „von oben nach unten“ besteht nämlich die Gefahr, dass der Kreislauf schlapp macht.