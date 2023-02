Salat-Rückruf bei Aldi: Produkte können gefährliche Bakterien enthalten

Von: Daniel Hagen

Discounter Aldi führt derzeit einen Produkt-Rückruf durch. Davon betroffen sind Salate, die gefährliche Bakterien enthalten können. Lesen Sie hier, um welche Marke es geht:

Immer wieder müssen Produkte in Deutschland zurückgerufen werden, da durch Fehler oder Missstände in der Produktion Gefahr für die Kunden besteht. So auch bei Aldi. Der Discounter – der in der Bundesrepublik in Nord und Süd aufgeteilt ist – führt derzeit einen bundesweiten Rückruf durch. Davon betroffen sind Salate der GARTENFRISCH Jung GmbH mit Sitz in Baden-Württemberg. Ein paar der eigentlich gesunden Nahrungsmittel können die gefährlichen Bakterien Listerien enthalten!

HEIDELBERG24 berichtet, welche Salate von dem Rückruf bei Aldi betroffen sind und was bei einer Infektion droht.

„Die GARTENFRISCH Jung GmbH und die betroffenen Handelsunternehmen haben aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes umgehend reagiert und die Ware vorsorglich aus dem Handel genommen“, heißt es in einer Meldung des Unternehmens, deren Produkte bei Aldi verkauft werden. (dh)