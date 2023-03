Saisonkennzeichen: So können Sie mehr als ein Drittel in der Kfz-Versicherung sparen

Von: Lucas Maier

Wer sich für ein Saisonkennzeichen entscheidet, kann bares Geld sparen. Gleich an zwei Stellen werden die Kosten gesenkt. Doch an welchen?

Berlin - Sparen steht vor dem Hintergrund der hohen Inflation und weiterhin erhöhten Energie-Preisen bei vielen Verbrauchern ganz oben auf der To-do-Liste. Gespart werden kann an den verschiedensten Ecken und Enden. Eine von den meisten wohl übersehene Möglichkeit ist das Autokennzeichen.

Wer sein Auto oder Motorrad nicht das gesamte Jahr fährt, dem reicht wahrscheinlich ein Saisonkennzeichen. Im Jahr 2022 waren 2,56 Millionen Fahrzeuge und Anhänger über ein solches Kennzeichen angemeldet, wie das Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) schreibt. Doch was unterscheidet das Saisonkennzeichen von einem „normalen“ Kennzeichen?

Cabrio oder Motorrad: Wo beim Kfz einfach gespart werden kann. © Florian Schuh/dpa/Archivbild

Kennzeichen für ein Kfz: Das ist der Unterschied zum Saisonkennzeichen

Wer sein Kraftfahrzeug (Kfz) nicht über sein Saisonkennzeichen anmeldet, kann es uneingeschränkt das ganze Jahr über nutzen. Im Unterschied dazu gilt das Saisonkennzeichen, wie es der Name schon vermuten lässt, nur für einen abgesteckten Zeitraum, also eine Saison.

Fakten zum Saisonkennzeichen

Für einen begrenzten Zeitraum gültig: Fahrzeug oder Anhänger müssen für einen Zeitraum zwischen zwei und elf Monaten angemeldet werden.

Fahrzeug oder Anhänger müssen für einen Zeitraum zwischen zwei und elf Monaten angemeldet werden. Kennzeichen: Zu den Angaben, die sich ebenfalls auf einem normalen Kennzeichen finden, wird bei einem Saisonkennzeichen noch der Betriebszeitraum angegeben. Also von wann bis wann eine Zulassung besteht.

Zu den Angaben, die sich ebenfalls auf einem normalen Kennzeichen finden, wird bei einem Saisonkennzeichen noch der Betriebszeitraum angegeben. Also von wann bis wann eine Zulassung besteht. Vorsicht! Außerhalb des Betriebszeitraums darf der Anhänger oder das Fahrzeug ebenfalls nicht auf öffentlichem Grund abgestellt werden.

Außerhalb des Betriebszeitraums darf der Anhänger oder das Fahrzeug ebenfalls nicht auf öffentlichem Grund abgestellt werden. Quelle: ADAC

Die meisten Saisonkennzeichen wurden in den letzten Jahren für sieben Monate erworben, wie das KBA angibt. Ist ein Motorrad, Auto oder Anhänger über ein Saisonkennzeichen zugelassen, darf es auch nur in dem angegebenen Zeitraum genutzt werden. Was gerade für manche Motorrad- oder Cabriofahrer an schönen Tagen, außerhalb der zugelassenen Saison, ärgerlich sein kann, bringt oft bare Einsparungen mit sich. Doch woran genau liegt das?

Einfach Sparen: Saisonkennzeichen setzt den Versicherungssatz erheblich herab

Mit einem Saisonkennzeichen fallen Steuern und Versicherungskosten lediglich für den Saisonzeitraum an. So können die Kosten für die Kfz-Versicherung teils über ein Drittel gekürzt werden, wie das Vergleichsportal Verifox mitteilt.

Mazda MX-5 1.5 (Cabrio)\t BMW R 1250 GS (Motorrad) Ganzjahreskennzeichen 442,43 € 441,52 € Saisonkennzeichen 281,83 € 307,58 € Ersparnis in Euro 160,60 € 133,94 € Ersparnis in Prozent 38% 30% Quelle: Verifox

Das Portal hat hierfür rund 400 Vollkaskotarif von 70 verschiedenen Versicherungen verglichen. Im Durchschnitt konnten durch ein acht Monate gültiges Saisonkennzeichen, bei den zehn günstigsten Vollkasko-Tarifen, 38 Prozent gespart werden. Grundlage der Berechnung war ein Mazda MX-5 Cabrio. Bei einem BMW Motorrad vom Typ GS mit 1250 cm³ Hubraum waren es 30 Prozent Ersparnis.

Sparen mit dem Kennzeichen: 30 Prozent Steuern lassen sich einsparen

Auch bei den Steuern kann mit einem Saisonkennzeichen gespart werden. Für ein Fahrzeug in der Motorenklasse des von Verivox verwendeten Mazda, können rund 34 Prozent gespart werden. Bei einem Motorrad mit 1250 Kubikmotor sind es ebenfalls rund 34 Prozent, die gespart werden können.

Steuer-Ersparnis bei Saisonkennzeichen

Ganzjahreskennzeichen: Ein Mazda MX-5 1.5 (Cabrio) kostet für das ganze Jahr 116 Euro an Steuern.

Ein Mazda MX-5 1.5 (Cabrio) kostet für das ganze Jahr 116 Euro an Steuern. Saisonkennzeichen: Für ein Saisonkennzeichen werden hier lediglich 77 Euro fällig.

Für ein Saisonkennzeichen werden hier lediglich 77 Euro fällig. Ganzjahreskennzeichen: Für eine BMW R 1250 GS (Motorrad) sind für das gesamte Jahr 92 Euro an Steuern fällig.

Für eine BMW R 1250 GS (Motorrad) sind für das gesamte Jahr 92 Euro an Steuern fällig. Saisonkennzeichen: Bei einem Saisonkennzeichen fallen hier lediglich 61 Euro an.

Grundlage für die Berechnungen war ein Saisonkennzeichen, welches, ebenso wie im Beispiel von Verivox, ab April für acht Monate gültig ist. Die Berechnung erfolgte von der Redaktion anhand der Daten des KBA. (Lucas Maier)