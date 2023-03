Sie haben Ihr Leben lang falsch aus Getränke-Kartons oder Tetra-Paks geschüttet – so geht es richtig

Von: Christoph Gschoßmann

Ausgießen ohne Schwappen: Haben Sie das bisher so gemacht, oder anders? © Alexander Heinl

Kartons mit Milch, Säften oder Eistee: Wer beim Schütten künftig auf diesen simplen Lifehack achtet, hat ein leichteres Leben.

München – Manche Dinge macht wohl jeder einfach intuitiv richtig. Bei anderen braucht selbst ein findiger Verbraucher manchmal diesen einen epiphanischen Moment, den berühmten Aha-Effekt. Und wer so viel Glück hat, diesen zu erleben, kann womöglich sein Leben lang davon profitieren. Ein Beispiel gefällig? So verschließt man Chipstüten, ohne dafür Tupperware zu brauchen. Oder die einzig wahre (und ungefährliche) Art, wie man Kokosnüsse öffnet. Oder der wahre Grund, warum es in Pfannenstielen ein Loch gibt.

Flüssigkeit „richtig“ aus Kartons schütten – kennen Sie diesen Tetra-Pak-Trick?

Einen anderen Lifehack aber braucht fast jeder Konsument vermutlich noch viel öfter als die oben genannten, denn wohl die allermeisten trinken oft aus Getränkepackungen. Sei es ein Liter Pflanzenmilch, oder Eistee, Apfelsaft – die Pakete, auch als Tetra-Paks bekannt, sind alle in etwa gleich aufgebaut. Oben ist das Loch und daraus gießt man den flüssigen Inhalt heraus, fertig. Eigentlich ganz einfach und dabei kann doch nichts falsch sein. Richtig?

Falsch. Auf der „Lifehacks“-Plattform bei Reddit zeigt ein User das Offensichtliche: Es gibt die perfekte Methode, ein Glas Saft oder Milch aus einem Getränke-Karton zu gießen – also „richtig“ zu schütten. Der Trick zeigt, was viele von uns wahrscheinlich bisher völlig falsch gemacht haben – und ist für manche bestimmt unintuitiv: Der Karton ist mit dem Loch nach oben gedreht, zeigt also vom Glas weg.

In der Beschreibung zu dem Foto, auf dem dies eine Person mit Mandelmilch vorführt, heißt es: „Schütten ohne eine Sauerei zu veranstalten - wenn man die Tülle nach oben hält, erreicht die Flüssigkeit nicht das kleine Loch. Das verhindert, dass die Luftzirkulation unterbrochen wird und die Flüssigkeit gluckert.“

Lifehack: „Ich kann nicht glauben, dass ich das nie in Betracht gezogen habe …“

So einfach, lassen sich Getränke aus dem Karton ohne kleckern einschenken – wenn das Prinzip erstmal bekannt ist. Die User auf Reddit sind jedenfalls verblüfft, geben dem Post fast 5000 Upvotes (Stand: 9. März 2023, 17:10 Uhr). „Wow, so ein schöner Tipp. Danke!“, schreibt ein User. Und ein anderer meint: „Ich kann nicht glauben, dass ich das nie in Betracht gezogen habe …“

Ein anderer User hat sogar noch einen weiteren Tipp: „Es funktioniert besser, wenn man den Karton um 90 Grad dreht, um an der kurzen Seite statt an der langen Seite auszugießen. Gleiche Idee, man hält den Auslauf oben. Auf diese Weise bekommt man den gleichen Anti-Gluck-Effekt, aber mit mehr Kontrolle, weil man nicht aus schwindelerregender Höhe gießt.“ Auch das klingt sinnvoll - der Lifehack wurde also gleich noch einmal verfeinert. (cgsc)