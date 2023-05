Achtung vor Telefon-Spam: Mit diesen Nummern werden Sie abgezockt

Von: Stella Henrich

Abzocke am Telefon oder via Handy ist inzwischen gang und gäbe. Leider fallen immer wieder Menschen auf die Masche von Betrügern herein. Sie nutzen den Überraschungseffekt schamlos aus.

Bremen – Die Betrugsversuche per Telefon nehmen immer weiter zu, schreibt der App-Betreiber Clever Dialer. Das eine Mal ist es ein angeblicher Bankberater, der das vermeintliche Opfer um persönliche Daten am Telefon bittet. Das andere Mal meldet sich angeblich sogar die Polizei, das Bundeskriminalamt (BKA) oder Europol persönlich an der anderen Seite der Leitung. Und immer wieder versuchen Kriminelle dabei, an persönliche Daten des Angerufenen zu kommen.

Abzocke übers Telefon: Monatliche Liste mit zehn Spam-Nummern veröffentlicht

Das BKA warnt regelmäßig auf seiner Internetseite vor betrügerischen E-Mails und der Betrugsmasche per Telefon, bei der die Personen verunsichert und nach möglichst vielen persönlichen Daten ausgefragt werden. Prinzipiell würden die Versuche auf ältere Menschen abzielen, weil diese leichtgläubiger sein können und anfälliger für derartige Beunruhigungen. Doch keine Polizeibehörde würde je den Versuch unternehmen, Personen am Telefon zu Geldüberweisungen zu bewegen.

Clever Dialer gibt sicher nicht zuletzt deshalb jeden Monat eine Mitteilung mit Telefonnummern heraus, über die Menschen besonders häufig angerufen werden. Es handelt sich dabei um sogenannte Spam-Nummern, die über das Fest- oder Mobilfunknetz erfolgen. Häufig werden die Angerufenen aufgefordert, bei einem Gewinnspiel mitzumachen.

Betrugsversuche über das Telefon nehmen zu. Bei einigen Nummern sollten Sie nicht ans Telefon gehen. © Telefonspam-Check von Clever Dialer für April 2023

Bei einer Nummer aus Frankfurt am Main handelt es sich sogar um „Daueranrufe“, die für Ärger sorgt. Hier scheint der Anrufer häufiger den Kontakt zu seinem Opfer zu suchen. Eine Nummer aus München fällt laut Clever Dialer hingegen eindeutig in die Rubrik „Betrug“.

Abzocke am Telefon: Festnetz-App bekämpft Spam-Anrufe

Verbraucher können sich gegen solche Spam-Nummern recht leicht schützen, indem sie die Telefonnummern blockieren oder einen Spamschutz installieren. Auch Clever Dialer hat eine eigene App entwickelt, mit der sich lästige Anrufe abstellen lassen. Wer auf einen solchen technischen Support lieber verzichtet, der sollte bei den Nummern einfach auflegen oder erst gar nicht an den Hörer gehen.

Wer sich dennoch in ein Gespräch am Telefon verwickeln lässt, sollte dem Unbekannten nie Auskünfte zu privaten Verhältnissen geben. Sensible Daten wie Ausweis- oder Adressdaten, aber auch Zugangsdaten zum eigenen Bankkonto sind am Telefon grundsätzlich tabu. Sonst ergeht es ihnen vielleicht auch einmal so, wie diesem Opfer in der Nähe von Bremen, mit dessen EC-Karte zwei Gauner kürzlich munter in einem Supermarkt einkaufen gingen.