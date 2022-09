Dringender Rückruf: Nordhessische Firma warnt vor Verzehr einer Wurst

Von: Constantin Hoppe

Für eine Wurst aus der Frischtheke vieler Lebensmittelhändler gilt ein Rückruf. (Symbolfoto) © Christoph Soeder/dpa

Eine in vielen Geschäften erhältliche Wurst ist von einem Produktrückruf betroffen. Bei einer Untersuchung wurden E. Coli-Bakterien gefunden.

Kassel – Immer wieder kommt es vor, dass aufgrund fehlerhafter Produktion oder falscher Zutaten ein aktueller Rückruf gestartet werden muss. Jetzt hat es eine Wurst eines hessischen Herstellers getroffen. Von dem Verzehr der betroffenen Wurst wird dringend abgeraten: Es könnte zu ernsten, gesundheitlichen Folgen kommen.

Am Dienstag (6. September) startete die Firma Rack&Rüther aus Fuldabrück (Landkreis Kassel) den Rückruf ihres Produktes. Bei einer Untersuchung ihrer Bauernbratwurst (streichfähige Rohwurst) wurden Escherichia coli (STEC) in der Wurst entdeckt, wie die Firma mitteilte.

Die nordhessische Firma Rack&Rüther muss ihre Bauernbratwurst aus dem Handel zurückrufen. © Screenshot produktwarnung.eu

Wurst-Rückruf: Kolibakterien können zu schweren Erkrankungen führen

Ein Verzehr der Wurst kann zu ernsthaften Erkrankungen mit Durchfall und Bauchkrämpfen führen. Diese können insbesondere bei Kleinkindern zu schweren Folgen, bis hin zum Nierenversagen, führen. Risikogruppen wie Kinder unter 6 Jahren und immunsupprimierte Personen sollten deshalb rohe Produkte generell nicht verzehren.

Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC) Eine EHEC- (Synonyme: STEC, VTEC) Erkrankung äußert sich meist innerhalb einer Woche nach Infektion mit Durchfall und Bauchkrämpfen. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe mit blutigen Durchfällen entwickeln. Selten kann es, vor allem bei Kleinkindern, in einem zweiten Krankheitsschub einige Tage nach Einsetzen des Durchfalls zu einem akuten Nierenversagen kommen. Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche EHEC-Infektion hinweisen. Sich ohne Symptome vorbeugend in ärztliche Behandlung zu begeben, ist nicht sinnvoll. (Quelle: Produktrückruf Firma Rack&Rüther)

Rückruf für Wurst aus dem Kreis Kassel gestartet: Betroffen ist nur ein bestimmtes Mindesthaltbarkeitsdatum

Wie die Firma Rack&Rüther mitteilt, wird die Bauernbratwurst in vielen Frischetheken in ganz Deutschland verkauft. Betroffen sind lediglich Würste, die das Mindesthaltbarkeitsdatum 30.9.2022 aufweisen. Diese waren vom 30. August bis zum 6. September in den Geschäften verfügbar. Die betroffene Ware wurde teilweise auch als Teilstück angeboten.

Die betroffenen Produkte wurden nach der Entdeckung der Kolibakterien umgehend aus dem Verkauf genommen. Kunden, die eine betroffene Wurstware erstanden haben, können diese im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Der Rückruf wurde am Dienstag (6. September) auch auf produktwarnung.eu veröffentlicht. Auch ein Tiefkühl-Beerenmix ist aktuell von einem Rückruf betroffen. In Ungarn erkrankten mehrere Personen deshalb schwer. (Constantin Hoppe)