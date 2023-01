Fisch-Rückruf: Deutscher Hersteller warnt vor Salmonellen – Produkt keinesfalls verzehren

Von: Anna Lorenz

Fisch und Salmonellen – ein altes Lied. Nun ruft ein deutscher Hersteller eine Charge des Produkts wegen der „Möglichkeit von Gesundheitsbeeinträchtigungen“ zurück.

Dassow – Salmonellen in Lebensmitteln sind immer wieder der Grund für einen Rückruf. Ob in Fisch, Eiern oder sogar Artikeln, die man in der Drogerie kauft, der gesundheitsschädliche Erreger sollte keinesfalls auf dem Teller landen.

Neben Untersuchungen wie von Ökotest, der Fisch von Lidl, Aldi und Norma unter die Lupe nahm, sollten Verbraucher deshalb auch ein Auge auf Produktrückrufe haben. Trotz hoher Hygienestandards sind Lebensmittel nämlich nicht immer von einwandfreier Qualität.

Rückruf: Deutscher Fischfabrikant warnt vor möglichem Salmonellenbefall von Hering

Akut zurückgerufen wird ein Produkt des deutschen Hersteller Anker GmbH Fisch- u. Feinkostfabrik. Grund für die Warnung ist die „Möglichkeit von Gesundheitsbeeinträchtigungen“ – wegen eines potenziellen Salmonellenbefalls. Konkret betroffen ist eine Charge des „Anker Hering in Gelee“, der in 200g-Packungen vertrieben wird und das Haltbarkeitsdatum 06.04.2023 trägt.

Artikel „Anker Hering in Gelee“, 200 Gramm Hersteller Anker GmbH Fisch- u. Feinkostfabrik Haltbarkeitsdatum 06.04.2023 06.04.2023 EAN 4004702360000

Salmonellen im Hering? – So sollten betroffene Verbraucher nun vorgehen

Der Hersteller, der in Mecklenburg-Vorpommern ansässig ist, hat den Einzelhandel bereits informiert. In den Läden sollte das Produkt mit der entsprechenden EAN also nicht mehr vorzufinden sein. Wer den Hering bereits im Kühlschrank liegen hat, kann den Artikel beim jeweiligen Verkäufer retournieren. Wie bei Produktrückrufen vorzugehen ist, zeigt Ihnen auch dieser Leitfaden.

Dieses Produkt ist von dem Rückruf betroffen. © Screenshot / www.anker-fisch.de

Die Anker GmbH Fisch- und Feinkostfabrik entschuldigt sich indes bei Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Man sei unter enger Zusammenarbeit mit den Behörden „dabei, weitere Hintergründe zu ermitteln und werde[…] die Öffentlichkeit informieren, sobald neue Informationen vorliegen.“