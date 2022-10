Rückruf von Nahrungsergänzungsmittel: Schwere Nebenwirkungen möglich

Viele Menschen nehmen Roter-Reis-Extrakt als cholesterinsenkendes Mittel. Ein Produkt wird aufgrund möglicher schwerer Nebenwirkungen zurückgerufen. Lesen Sie hier, worum es sich handelt:

Wer mit einem hohen Cholesterinspiegel kämpft, aber lieber auf natürliche Mittel zurückgreifen möchte, dem ist Roter Reis möglicherweise ein Begriff. Dieser soll in der Lage sein, den Cholesterinspiegel zu senken. Roter Reis an sich ist jedoch mit Vorsicht zu genießen. Bei falscher Anwendung können erhebliche Nebenwirkungen auftreten. Nun wird ein beliebtes Nahrungsergänzungsmittel auf Roter-Reis-Basis zurückgerufen, da es gesundheitsgefährdend ist.

HEIDELBERG24 deckt auf, warum das Nahrungsergänzungsmittel in diesem Rückruf schwere Leberschäden verursachen kann.

verbraucherzentrale.de warnt, dass es keine gesundheitlich unbedenkliche Menge von Roter-Reis-Extrakt gibt. Im Falle von gesundheitlichen Beschwerden nach der Einnahme solle man darum einen Arzt aufsuchen. (paw)