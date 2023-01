100 Todesfälle: Fisher-Price ruft beliebte Babywiege zurück

Von: Fabian Pieper

Der Spielwaren-Hersteller Fisher-Price ruft eine Babywiege zurück, in der rund 30 Kleinkinder zu Tode gekommen sein sollen. © Everett Kennedy Brown/dpa

Der US-amerikanische Spielwaren-Hersteller Fisher-Price startet erneuert einen Rückruf für eine auch in Deutschland verkaufte Babywiege. Es soll Dutzende Todesfälle gegeben haben.

Berlin – Im Jahr 2019 hatte der US-amerikanische Spielwaren-Hersteller Fisher-Price, Tochterunternehmen des weltweit zweitgrößten Spielwaren-Herstellers Mattel, eine weltweite Rückrufaktion für mehrere Modelle seiner Rock‘n-Play-Babywiegen gestartet. Der traurige Grund: Rund 30 Kinder sollen in den Geräten zu Tode gekommen sein. Nun hat der Konzern seinen Rückruf noch einmal erneuert.

Denn nach Angaben der US-amerikanischen Verbraucherschutz-Behörde Consumer Product Safety Commission (CPSC) seien seit Beginn des Rückrufs im April 2019 rund 70 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Produkt registriert worden. Von den rund 4,7 Millionen verkauften Babywiegen sollen einige auch in Deutschland verkauft worden sein, allerdings bewege sich die Zahl der hierzulande verkauften Produkte in einem überschaubaren Rahmen, erklärte eine Mattel-Sprecherin im Rahmen des Rückrufs vor knapp vier Jahren. Demnach habe es damals keine Berichte über Todesfälle in Europa gegeben.

Erstickungsgefahr: Fisher-Price ruft Babywiege nach Dutzenden Todesfällen zurück

Ein Modell der vom Rückruf betroffenen Rock‘n-Play-Babywiege von Fisher-Price. © CPSC

Bei dem Produkt handelt es sich um eine gepolsterte und mit Stoff bezogene Schale auf einem Gestänge und einer Wipp-Funktion. Zu den Todesfällen soll es gekommen sein, weil sich nicht angeschnallte Säuglinge in der Wippe auf den Bauch oder auf die Seite gedreht haben und erstickt sein sollen. Laut CPSC führt der Hersteller die Todesfälle auf unsachgemäße Benutzung des Produkts zurück. Zudem weise Fisher-Price darauf hin, dass in einigen Fällen die Umstände noch nicht geklärt seien und ob es sich dabei um die Rock‘n-Play-Babywiegen handele. Der Rückruf sei freiwillig.

Vom Rückruf betroffen sind folgende Produkte:

FWX18 – Fisher-Price® Auto Rock ’n Play™ Sleeper

DMJ24 – Fisher-Price® Auto Rock ‘n Play™ Sleeper – Windmill

FHW34 – Fisher-Price® Deluxe Auto Rock ‘n Play™ Soothing Seat – Isle Stone

FHW33 – Fisher-Price® Auto Rock ’n Play™ Soothing Seat – Aquavine

FNR95 – Fisher-Price® Deluxe Rock ’n Play™ Sleeper – Comfy Cloud

Der Hersteller Fisher-Price weist darauf hin, dass Kunden für den Rückruf entschädigt werden. Käufer aus Deutschland werden gebeten, sich bei der Firma Mattel zu melden. Der Kundenservice ist per Kontaktformular, per Mail an service.de@mattel.com oder montags bis freitags zwischen 8.30 und 13 Uhr telefonisch unter 0800/0007842 erreichbar. Für eine Erstattung des Kaufpreises sind Belege und die Rücksendung einzelner Teile erforderlich.

Fisher-Price-Babywiegen bereits in der Vergangenheit mit Problemen

Bereits in der Vergangenheit war es zu Problemen mit einer Rock‘n-Play-Babywiege gekommen, die den Hersteller zu einer Rückrufaktion bewogen hat. Ein Modell für Neugeborene war im Januar 2013 von einem Rückruf betroffen, da sich dort Schimmel bilden konnte.