Rückruf: Verzehr von diesen Bio-Marken-Desserts kann hochgefährlich werden

Rewe, Alnatura, denns und basic

Die Warnung betrifft beliebte Desserts von Söbbeke. Einige Chargen können gesundheitsgefährdend sein. Verkauft wurden die möglicherweise gefährlichen Desserts in fünf Bundesländern:

Gronau - Die Molkerei Söbbeke hat einige Chargen Schokopudding und Rote Grütze wegen möglicher Glassplitter zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall Sicherheitsglas in den Produkten befände, teilte der Hersteller von Bio-Produkten mit Sitz in Gronau im Münsterland am Dienstag mit.

Die Warnung betrifft den Bio-Schokopudding von Söbbeke mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9. August und die Bio-Rote Grütze, die bis zum 16. August haltbar ist, wie dem Internetportal Lebensmittelwarnung.de zu entnehmen ist. Verkauft wurden die Süßspeisen den Angaben zufolge in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hamburg, Hessen, und Rheinland-Pfalz.

Warnung: Diese Produkte rufen Aldi, Lidl und Co zurück

Auch diese, bei Aldi erhältlichen Kekse sollten Sie derzeit lieber nicht essen. Sie wurden wegen möglicher Gesundheitsgefährdung zurückgerufen. Erst vor wenigen Tagen musste der Lebensmitteldiscounter hochgefährliche Röstzwiebeln aus dem Verkauf nehmen. Auch mussten alle großen Lebensmittelhändler diese gesundheitsgefährdenden Eier aus dem Verkauf nehmen.

dpa