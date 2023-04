Dringender Rückruf: Hersteller warnt vor installierten Heizpumpen

Von: Stella Henrich

Fehlerhafte Verkabelungen in einem Verteilerkasten lösen einen Rückruf der Firma Uponor GmbH aus. (Symbolbild) © imago

Die Firma Uponor informiert über den Rückruf von Pumpengruppen für Heizungen. Aufgrund von fehlerhaften Verkabelungen kann es zu schweren elektrischen Schlägen kommen.

Haßfurt ‒ Die Uponor GmbH informiert über den Rückruf bestimmter Uponor Fluvia T Heizpumpen mit der Artikelnummer 1078304. Das Unternehmen mit Sitz in Hassfurt teilt auf seiner Internetseite mit. Diese werden in der Regel im Verteilerschrank installiert und können laut Uponor fehlerhafte Verkabelungen aufweisen. Diese könnten in Ausnahmefällen einen gefährlichen elektrischen Schlag verursachen, der wiederum schwere Körperschäden zur Folge haben kann.

Derzeit sind Heiz- und Pumpsysteme deutschlandweit in aller Munde: Geht es nach Bundes-Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sollen Wärmepumpen die Zukunft der Heizsysteme in allen Haushalten in Deutschland sein.

Diese Produkte sind vom Rückruf von Heizpumpen betroffen

Betroffen sind Produkte, die zwischen dem 1. Oktober 2022 und dem 22. Februar 2023 geliefert wurden. Das Unternehmen beziffert die betroffene Menge in ganz Europa auf insgesamt 2.500 Pumpengruppen.

Weitere Angaben zum aktuellen Rückruf:

Firma Uponor GmbH Logistikzentrum, Hassfurt Betroffene Artikel Uponor Fluvia T Pumpengruppe für Flächenheizungsanwendungen Bezeichnung PUSH-23-B-W Artikelnummer 1078304 RMA-Nummer 300021876 Hersteller Afriso-Euro-Index GmbH, Güglingen Kundendienst Uponor GmbH Tel: +49 (0)3222 - 1090866, E-Mail: kundenservice@uponor.com

Dringliche Warnung vor Heizpumpen – Gefahr vor Stromschlag und Brandgefahr für Verbraucher

Wie die Uponor GmbH meldet, seien alle Pumpengruppenanlagen Uponor Fluvia T Pump Group Push-23-B-W mit der Artikelnummer 1078304, die in Betrieb genommen wurden und ohne Anomalien funktionierten, nicht von dem Rückruf betroffen. Alle fehlerhaften Produkte mit deutlicher Kennzeichnung der RMA-Nummer 300021876 sollen die Kunden nach Unternehmensangaben an folgende Adresse zurückzusenden: Uponor GmbH, Logistikzentrum, Carl-Zeiss-Str. 1, 97437 Hassfurt. Ob die Kosten für den Rückruf erstattet werden, dazu macht das Unternehmen keine Angaben in seiner Rückruf-Meldung.

Nicht nur vor Industrieprodukten sind von fehlerhaften Produktionen betroffen, Verbraucherschützer warnen auch vor problematischen Lebensmittel, die bereits in den Verkauf gegangen sind. So warnte das Bundesamt für Verbraucherschutz Allergikerinnen und Allergiker kürzlich vor dem Bio-Mandelmus beim Discounter Lidl.