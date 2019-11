Drastischer Lebensmittel-Rückruf - Behörden lösen sogar per „Katwarn“-App Gefahren-Alarm aus

Verbraucher gewarnt

Normalerweise lösen Behörden mit der App „Katwarn“ Katastrophen-Alarm aus. In einer aktuellen Warnung geht es aber um einen Produktrückruf. Das ist eher ungewöhnlich.

Die Behörden in Ostfriesland haben einen ungewöhnlichen Katastrophen-Alarm herausgegeben.

Konkret geht es um einen Produktrückruf.

Die App wird normalerweise für andere bedrohliche Lagen verwendet.

Moormerland/Ostfriesland - An Produktrückrufe der verschiedensten Lebensmittelhändler haben sich Verbraucher in Deutschland längst gewöhnt. Über das Internet werden die Rückrufe schnell weiterverbreitet, in den Supermärkten selbst werden Aushänge angebracht. Im Falle eines Produktrückrufs in Norddeutschland lösten die Behörden nun aber sogar einen Gefahren-Alarm aus - mit der App „Katwarn“.

Katwarn-Warnung: Fleisch-Rückruf wegen Listerien

Konkret geht es um den Rückruf von Fleisch aufgrund von Gefahr durch Listerien. Eine Naturschlachterei namens „Lay“ aus dem kleinen Moormerland (Ostfriesland), 100 Kilometer nordwestlich von Bremen gelegen, hatte das mit den gefährlichen Bakterien verunreinigte Fleisch in Umlauf gebracht. Nach Angaben des Betriebes liege eine „mögliche Gesundheitsgefährdung durch Listerien“ vor, heißt es in der Katwarn-Meldung.

Listerien in Fleisch - Ostfriesland gibt Katwarn-Warnung heraus

Die Menschen im betroffenen Ostfriesland dürften sich über die Katwarn-Warnung gewundert haben. Denn normalerweise meldet die Behörden-App Warnungen vor Bränden, schweren Unwettern oder unerwarteten Gefahrensituationen - etwa Terror. In diesem Fall droht zwar auch Gefahr für Leib und Leben - Listerien können unter Umständen tödlich sein - aber ungewöhnlich ist die Meldung angesichts „gewöhnlicher“ Katwarn-Warnungen (Brände, Unwetter, etc.) schon.

Zuletzt hatte es in Deutschland einen Rückruf aufgrund von Listerien auch beim Wursthersteller Wilke in Hessen gegeben. Das Ausmaß dort war allerdings deutlich größer als beim aktuellem Fall in Norddeutschland: Drei Todesfälle und insgesamt 37 Krankheitsfälle sind nach dem Wilke-Skandal bisher bekannt. Hunderte Supermärkte mussten verseuchtes Fleisch aus dem Verkehr ziehen. Möglicherweise aufgrund dieser Vorgeschichte nutzten die Behörden in Ostfriesland nun die Katwarn-App.

Mehrere Geschäfte brachten Fleisch mit Listerien in Umlauf - Rückruf!

Doch beim dortigen Fall stellt sich der Sachverhalt aktuell nicht ganz so krass dar wie bei Wilke. Zwei Geschäfte in der Region, ein Partyservice und Händler einer Adventausstellung könnten das betroffene Fleisch in Umlauf gebracht haben. Um die Bevölkerung zu warnen, nutzten die Behörden in Ostfriesland die Warnstufe 2, also die erste von zwei Warnstufen.

Krasser wird es bei der sogenannten „Hohen Warnstufe“, wenn akute Gefahr und hoher Handlungsbedarf herrscht. Außerdem nutzt Katwarn Push-Nachrichten, um die Bevölkerung mit einer „Information“ über Sicherheitsrelevante Lagen ohne direkte Bedrohung in Kenntnis zu setzen. Zuletzt war das zum Beispiel bei einem im Handel verkauften Mürbeteig, der mit Fäkalien verunreinigt war.

Kuriose Meldungen bei Katwarn kommen immer mal wieder vor - München etwa staunte kürzlich über eine Warnung, die zunächst niemand so richtig einordnen konnte, wie Merkur.de* berichtete. Am Ende stellte sich das Ganze allerdings als harmlos heraus.

