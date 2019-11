Rückruf: Gefährliche Bakterien in Plätzchen-Teig - auch Kaufland und Karstadt betroffen 

Ausgerechnet zur Weihnachtszeit

Der Rückruf einer beliebten Fertig-Teig-Marke sorgt nun für Aufsehen. Auch die beiden Unternehmen Kaufland und Karstadt sind betroffen.

Ausgerechnet in der Plätzchenzeit wird nun vor einem Fertig-Teig gewarnt.

Das Produkt wurde mit Kolibakterien verunreinigt.

Das Produkt wurde mit Kolibakterien verunreinigt.

Schwertberg - Ein öffentlicher Rückruf sorgt nun für Aufsehen, denn ausgerechnet in der beginnenden Weihnachtszeit werden nun für viele wichtige Backutensilien zurückgerufen. Auch die beiden Unternehmen Karstadt und Kaufland sind betroffen.

Rückruf: Unternehmen warnt vor Mürbteig - Kolibakterien können gefährlich werden

Die Temperaturen sinken, die ersten Regionen konnten sich bereits über Schnee freuen. Nicht wenige Familien fangen in dieser Zeit bereits an Plätzchen zu backen. Ausgerechnet jetzt wird ein beliebter Fertig-Teig zurückgerufen. Wie der Hersteller Tante Fanny nun in einer öffentlichen Mitteilung erklärt, sollten Verbraucher auf die Verwendung des "Frischer Dinkel-Mürbteig 400g" lieber verzichten.

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärt, wurden in dem nun zurückgerufenen Produkt „mikrobiologische Verunreinigungen“ gefunden. Genauer gesagt soll der Mürbteig mit Verotoxin bildenden Escherichia coli (VTEC) verunreinigt sein. Vielen Verbrauchern eher unter dem Namen „Kolibakterien“ bekannt.

Das betroffene Produkt wird dabei sowohl in Österreich als auch in Deutschland verkauft. Die betroffenen Handelsketten in Deutschland sind neben Kaufland und Globus auch Karstadt und Bünting.

Verbraucher werden vor Mürbteig gewarnt - Rückruf betrifft auch Karstadt und Kaufland

Da viele begeisterte Plätzchen-Bäcker den Teig bereits vor dem Backen roh verzehren und das laut Unternehmen besonders gefährlich sein kann, ruft das Unternehmen den Mürbteig nun mit einer eindringlichen Warnung zurück. „Wir empfehlen von jeglichem Verzehr des betroffenen Produktes abzusehen“, ist in der Mitteilung zu lesen.

Bei dem betroffenen Kaufland-Produkt handelt es sich um „Tante Fanny Frischer Dinkel-Mürbteig 400g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 31. Dezember 2019. Der betroffene Mürbteig kann demnach in allen Filialen der betroffenen Märkte zurückgegeben werden. Dabei bekommen Kunden dann den Kaufpreis rückerstattet. Andere Produkte seien demnach von der Marke Tante Fanny nicht vom Rückruf betroffen. Aus welchem Grund die Bakterien in den Teig gelangen konnte ist noch nicht bekannt.

