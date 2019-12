Achtung, Rückruf bei Edeka und anderen Ketten: Allergen in Produkten kann Schock hervorrufen

Produkte betroffen

Bei Edeka, Marktkauf, Tegut und Dennree werden vegane Produkte von SoFine zurückgerufen. Sie können ein Allergen enthalten, dass einen allergischen Schock hervorrufen kann.

. Vegane Produkte von SoFine sind betroffen.

sind betroffen. Es können Spuren von Senf enthalten sein.

Die Firma SoFine Foods B. V. mit Sitz in Landgraaf in den Niederlanden ruft einige ihrer veganen Produkte zurück, die in vielen Geschäften des deutschen Einzelhandels verkauft werden. Die Produkte von SoFine werden beiEdeka, Marktkauf, Tegut und Dennree vertrieben.

Die veganen Produkte können Spuren von Senf enthalten, der jedoch nicht auf der Verpackung als Zutat aufgelistet ist. Das wurde bei Eigenkontrollen festgestellt, wie produktrueckrufe.de berichtet, weshalb nun folgende Produkte zurückgerufen werden:

SoChicken Stäbchen : 160 g mit Mindesthaltbarkeitsdatum vom 16.12.2019 bis 14.01.2020 , verkauft bei Edeka und tegut

: 160 g mit Mindesthaltbarkeitsdatum vom , verkauft bei Edeka und tegut Edeka Bio vegan Falafel Bällchen : 200 g mit Mindesthaltbarkeitsdatum vom 27.12.2019 bis 24.01.2020 , verkauft bei Edeka und Marktkauf

: 200 g mit Mindesthaltbarkeitsdatum vom , verkauft bei Edeka und Marktkauf ProLaTerre Vegan Nuggets: 160 g mit Mindesthaltbarkeitsdatum vom 30.12.2019 bis 14.01.2020, verkauft bei Dennree

Rückruf bei veganen Lebensmitteln: Rückgabe möglich

Laut den eigenen Angaben der niederländischen Firma SoFine sind andere Produkte und andere Mindeshaltbarkeitsdaten der oben genannten Produkten nicht betroffen. Sollten Sie nicht auf Senf reagieren, können Sie die Produkte unbedenklich verspeisen. Sollten Sie jedoch auf Senf allergisch reagieren, empfiehlt die Firma einen Verzicht der Lebensmittel.

Die betroffenen Produkten mit den jeweiligen Mindesthaltbarkeitsdaten können in allen Läden, in denen sie verkauft wurden, ohne Kassenzettel zurückgeben. Der Kaufpreis wird Ihnen erstattet.

Rückruf: Senf kann starke allergische Reaktionen hervorrufen

Senf kann bei betroffen Menschen starke Reaktionen hervorrufen. Diese können von leichten allergischen Reaktionen, wie etwa Hautausschlag, über stärkere Auswirkungen wie Hautschwellungen und Schwellungen im Mund und Rachenraum, bis hin zu einem anaphylaktischen Schock mit Kreislaufschock und Organversagen in besonders schlimmen Fällen reichen. Auch Reizungen des Magen-Darm-Traktes mit Übelkeit, Erbrechen und Durchfall sind bei einer Allergie möglich.

Sollten Sie noch weitere Fragen bezüglich des Rückrufes der veganen Produkte haben, können Sie sich an den Kundenservice des Unternehmens SoFine wenden. Sie erreichen diesen entweder per E-Mail unter info@sofine.eu. Auch die betroffenen deutschen Supermarktketten, können Ihnen hierzu Auskunft geben. Wenden Sie sich bitte hierfür an die jeweilige Kundenservice-Hotline.

Neben veganen Produkten werden aktuell auch noch Baby-Pflegeprodukte und Schnuller sowie ein Käse bei Edeka, der Listerien enthalten könnte, zurückgerufen. Derweil sprach das zuständige Bundesinstitut eine Warnung wegen der Bruchgefahr eines Verhütungsmittels aus.

