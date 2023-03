Brot-Rückruf: Übelkeit und Kopfschmerzen drohen - Hersteller warnt vor Produkt

Von: Stella Henrich

Ein Hersteller ruft Chargen von Brot und Mehl aus dem Handel zurück. Als Grund gibt der Hersteller erhöhte Gehalte an Tropanalkaloiden an. Die Artikel wurden bundesweit verkauft.

Rosche ‒ Der Hersteller Bauck GmbH ruft sein Schnellbrot in der 500-Grammpackung und sein Bauckhof Teffmehl 400-Grammpackung bundesweit aus dem Handel zurück. Laut Hersteller wurden erhöhte Tropanalkaloid-Werte in den betroffenen Produkten des Rückrufs festgestellt. Das berichtet das Verbraucherportal Produktwarnung.eu auf seiner Webseite.

Angaben zu den Rückrufen des Herstellers:

Chargen der Produkte „Schnellbrot mit Brotgewürz“ und „Teffmehl“ von aktuellem Rückruf betroffen. © Hersteller Bauck GmbH

Hersteller Bauck GmbH Betroffenes Produkt Bauckhof Schnellbrot mit Brotgewürz 500 Gramm Chargen und Mindesthaltbarkeitsdatum 229524 - MHD: 26.11.2023 231964 - MHD: 27.01.2024 231339 - MHD: 03.02.2024 Betroffene Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen Betroffenes Produkt Bauckhof Teffmehl 400 Gramm 230767 - MHD: 09.01.2024 229489 - MHD: 22.11.2023 231663 - MHD: 13.02.2024 232201 - MHD: 06.03.2024 232722 - MHD: 24.03.2024 Betroffene Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen Grund des Rückrufs erhöhte Gehalte an Tropanalkaloiden Kunden-Service kundenservie@bauckhof.de Telefonischer Kontakt +49 5803 - 987 372 Webseite des Herstellers https://www.bauckhof.de/

Rückruf von Schnellbrot und Teffmehl: Dringliche Warnung für Kleinkinder und Säuglinge bei Tropanalkaloiden

Der Verzehr der Produkte könne zu Übelkeit, Benommenheit und Kopfschmerzen führen, warnt der Hersteller in einer Pressemitteilung. Als Grund werden erhöhte Gehalte an Tropanalkaloiden angegeben. Tropanalkaloide sind natürliche Pflanzeninhaltsstoffe, die als sogenannte Beikräuter auf Getreideanbauflächen wachsen. „Bei der Ernte können diese Bestandteile miterfasst werden und gelangen so in das Lebensmittel“, erklärt der Hersteller auf seiner Webseite.

Tropanalkaloide haben aber nach Angaben der Bauckhof GmbH keine Langzeitwirkung, sie könnten jedoch zu vorübergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. In Bezug auf Lebensmittel stellte das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) im Jahr 2013 fest, dass Kleinkinder und Säuglinge bei Verzehr von Getreideerzeugnissen, die mit Tropanalkaloiden verunreinigt sind, am meisten gefährdet sind und gesundheitliche Beeinträchtigungen möglich sein können.

Dringlicher Rückruf von Schnellbrot und Teffmehl: Tropanalkaloide stammen aus der Familie der Nachtschattengewächse

Laut Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit kommen Tropanalkaloide in bestimmten Ackerunkräutern aus der Familie der Nachtschattengewächse wie dem Gemeinen Stechapfel, dem Schwarzen Bilsenkraut und der Tollkirsche vor. Wenn bei der Ernte Pflanzenteile, einschließlich Samen, miterfasst werden, könnten unter Umständen diese Substanzen als Verunreinigung in Lebensmittel gelangen, heißt es auf der Internetseite der bayerischen Behörde. Eine nachträgliche Reinigung des Erntegutes sei nicht in jedem Fall vollständig möglich. Beispielsweise ließen sich bei Sorghum, Hirse und Buchweizen die Samen des Gemeinen Stechapfels durch Sortieren und Reinigen nur schwer entfernen.



Jüngst erst wurden Verbraucher vor einer Kebab-Gewürzmischung gewarnt. Die darin enthaltenen Stoffe waren sogar giftig und sind in Deutschland verboten.

