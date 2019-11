Rückruf bei Aldi: Verletzungsgefahr! Vorsicht vor dieser Discounter-Wurst

Hersteller mit Warnung

Aldi-Rückruf! Der Discounter warnt vor Fremdkörpern in beliebten Bockwürsten. Kunststoffsplitter können gefährlich werden.

Serba - Achtung, Gesundheitsgefahr: Die EWU Thüringer Wurst und Spezialitäten GmbH gab eine wichtige Kundeninformation heraus. Es geht um ein beliebtes Produkt, das in Aldi-Nord-Filialen vertrieben wird.

Rückruf: Thüringer „Knackige Bockwürste“

Es handelt sich um „Knackige Bockwürste“ im 650-Gramm-Glas der Marke „Thüringer“. In einem Glas wurde ein Kunststoffstück gefunden. Betroffen ist die Charge 701/13/27.09.21. Die Nummer ist am Deckelrand aufgedruckt.

Hersteller: „Bringen Sie die Würste bitte in die Aldi Filiale zurück“

Die Bockwürste im Glas wurden ausschließlich im Vertriebsgebiet Hannoversch Münden verkauft. „Sollten Sie die Ware der o. g. Charge gekauft haben, bringen Sie diese bitte in die Aldi-Filiale zurück“, schrieb der Hersteller. Den Kaufpreis gibt es zurückerstattet.

Bei Rückruf-Produkten besteht Gesundheitsgefahr

Fremdkörper in Lebensmitteln können ernsthafte Verletzungen verursachen. Kunststoffsplitter etwa können zu Blutungen und inneren Verletzungen im Mund- und Rachenraum führen.

