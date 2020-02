Achtung! Besitzer dieser Router könnten bald ein Problem haben - „Ablaufdatum“ rückt näher

Auch diese Geräte haben ein Ablaufdatum

Verschiedene Router eines beliebten Herstellers erreichen bald ihr Ablaufdatum - es gibt dann keine Updates und keinen Support mehr vom Hersteller.

München - Man findet sie inzwischen beinahe in jedem Haushalt: WLAN-Router. Wenn sie funktionieren und eine kabellose und schnelle Internetverbindung sicherstellen, sind die meisten Besitzer zufrieden. Zicken sie jedoch oder fallen gar einmal komplett aus, ist der Aufschrei meist groß. Ebenso wie andere technische Geräte, die sich ständig weiterentwickeln, tun es auch WLAN-Router und so benötigen sie regelmäßige Updates, um im Alltag optimal zu funktionieren - dies gilt auch für Fritz!Box des deutschen Herstellers AVM.

Fritz!box: Manche Geräte bekommen bald keine Updates mehr

Topseller, Testsieger, populäres Gerät: Fritz!Box ist eine beliebte Produktreihe von AVM, die inzwischen zahlreiche Produktlinien und Modellreihen aufweisen kann. Immer wieder kommen außerdem neue Geräte des Herstellers auf den Markt. Das bedeutet jedoch auch, dass ältere Geräte über kurz oder lang aussortiert werden müssen. Wenn die Geräte das Ende der Produktentwicklung erreicht haben, bekommen sie keine neuen Updates und Patches mehr. Erreichen die Router das Ende des Pro duktsupports, stellt der Hersteller sogar keinen Service mehr für das Gerät zur Verfügung.

Diese Router bekommen bald keine Updates oder keinen Support mehr von AVM

Hier gibt es eine Auflistung, welche Router bald das Ende der Produktentwicklung beziehungsweise das Ende des Supports erreichen:

Ende der Produktentwicklung Ende des Produktsupports FRITZ!Box 7581 bereits erreicht 31. Mai 2020 FRITZ!Box 7580 02. Januar 2021 30. November 2022 FRITZ!Repeater 310 bereits erreicht 01. August 2020 FRITZ!Powerline 1000E bereits erreicht 30. Juni 2020 FRITZ!Powerline 530E bereits erreicht 01. März 2020 FRITZ!Powerline 546E bereits erreicht 30. Juni 2020 FRITZ!Box 6590 Cable 31. Dezember 2020 30. Juni 2021

