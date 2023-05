Rossmann stellt sich neu auf – Welche Änderungen auf Kunden zukommen

Von: Stella Henrich

Die Digitalisierung geht auch bei Rossmann Schritten voran. Die Drogeriekette führt Selbstbedienungs-Kassen und elektronische Preisschilder ein.

München – Auf die Kunden der Drogeriekette Rossmann kommen Neuerungen beim Einkaufen zu. Die Kette hat angekündigt, ihre Filialen künftig mit Selbstbedienungs-Kassen und elektronischen Preisschildern auszurüsten. Insgesamt sollen bis Jahresende 300 weitere Standorte mit dieser Technik ausgestattet werden. Das berichtet die Lebensmittel-Zeitung (LZ). Parallel sollen Rollouts der neuen Kassensoftware sowie elektronischer Preisetiketten an den Regalen laufen. In 340 Filialen kommt laut LZ die neue Technik bereits zum Einsatz.

Änderung bei Rossmann: Digitalisierung geht voran – Mitarbeiter sollen entlastet werden

In etwa einem Drittel aller Rossmann-Filialen könnten die Kunden dann deutschlandweit an SB-Terminals bezahlen. Pro Filiale stattet der Händler dem Bericht zufolge die Kassenzone mit jeweils zwei bis vier Terminals aus. Die Kunden können aber weiterhin auch an üblichen Kassen bezahlen. Die SB-Terminals dienen dazu, die Frequenzspitzen zu reduzieren und die Mitarbeiter zu entlasten, kündigt die IT-Geschäftsführerin der Kette, Antje König, in der LZ an. Außerdem sollen die elektronischen Regalpreisetiketten (ESL) bis Jahresende in 50 weiteren Filialen hängen. Damit verfügen laut dem Bericht dann mehr als 100 Rossmann-Standorte über die Technologie.

Digitale Preisschilder Mithilfe von digitalen Preisschildern – im Englischen auch „electronic shelf label“ (ESL) genannt – lassen sich Preisänderungen am Computer vornehmen. Ein Klick genügt und schon werden die aktuellen Preise per Funk übertragen. Das mühsame und zeitraubende manuelle Austauschen von gedruckten Etiketten wird so überflüssig. Bei großen Supermarktketten wie Edeka, Rewe, Kaufland oder auch bei Media-Saturn kommen die Schilder bereits zum Einsatz. Als Vorteil gilt, dass der Zeitaufwand für Preisänderungen wesentlich geringer gegenüber dem für die klassischen Regaletiketten aus Papier ist.

Quelle: Verbraucherzentrale Hamburg

Experten sehen das Fortschreiten der Digitalisierung dagegen eher kritisch. Besonders die digitalen Preisschilder sind dem Verbraucherschutz ein Dorn im Auge. Ein entscheidender Einwand: Kunden könnten Probleme haben, die Preise nachzuvollziehen. Die Vorteile der neuen Auszeichnung lägen mehr bei den Händlern, kritisiert Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg im Deutschlandradio Kultur. Denn digitale Preisschilder sind laut Verbraucherschützer auch bestens geeignet, um die Preise auf Knopfdruck zu erhöhen – „doch das verschweigen die Verantwortlichen im Handel gerne“.

Änderungen durch die Digitalisierung bei Rossmann: Auch digitale Etiketten können fehlerhaft sein

„Die Drogerie-Kette hat also die Möglichkeit, viel schneller auf beispielsweise die gestiegene Nachfrage zu bestimmten Produkten zu reagieren und den Preis dann nach oben anzupassen“, weiß auch Verbraucher-Experte Ron Perduss im Gespräch mit RTL. Durch sich ständig wechselnde Preise wäre es außerdem nahezu unmöglich, Angebote verschiedener Anbieter miteinander zu vergleichen und den Durchblick zu behalten. Mit der Folge, dass Verbraucher überhöhte Preise kaum mehr erkennen könnten, erklären die Hamburger Verbraucherschützer auf ihrer Internetseite. Die Händler hingegen verweisen gern auf das Argument, dass Etiketten am Regal nicht mehr fehlerhaft sein können. Denn allzu oft ärgern sich Kunden über die Abweichungen zwischen Regalpreis und dem an der Kasse. Bei digitalen Etiketten soll das nicht mehr möglich sein.

Die Drogeriemarktkette Rossmann setzt künftig verstärkt auf elektronische Preisschilder. (Symbolbild) © imago

Doch auch digitale Preisschilder können fehlerhaft sein, wie eine Stichprobe in Hamburg ergab: „So bildeten sich beispielsweise Füllmengenreduzierungen vom Hersteller nicht auf den Schildern ab, was zu falschen, vermeintlich niedrigeren Grundpreisen führte. Auch fehlende und unleserliche Grundpreisangaben haben wir bei unserer Stichprobe vorgefunden“, erklären die Verbraucherschützer die Mängel der digitalen Technologie. Ihr Fazit: „Einen wirklichen Vorteil für Verbraucher diesbezüglich können wir nicht erkennen. Es kommt – wie bei Papierschildern – auf die Zuverlässigkeit der Filialleiter an.“

Digitalisierung bei Rossmann: Was sich ändert – Preis-Jojo im Supermarkt

Andere wiederum glauben, dass sich die Preise sogar während des Einkaufs – auf dem Weg zur Kasse – ändern könnten. Schon jetzt tricksen Supermärkte mit falschen Preisschildern bei neuen Packungsgrößen. Zwar gibt es die sogenannte Preisangabenverordnung, die dem Handel in Paragraf 10 die Preisangaben vorschreibt. Allerdings hegen die Hamburger Verbraucherschützer auch hierbei Zweifel, „ob das beim ‚Preis-Jojo‘ im Supermarkt gewährleistet wäre“. Kunden müssten zukünftig an der Kasse auf jeden Fall noch mehr aufpassen, welcher Preis tatsächlich berechnet werde. Wenn dies nicht so ist, können die Kunden den Kauf direkt rückgängig machen. Gültig ist nämlich nur der Preis in der Kasse. Verbraucher können nicht auf den Preis am Regal bestehen. Entweder der Kunde akzeptiert den Preis oder er gibt das Produkt zurück.

Dagegen ersparen SB-Kassen im Handel dem Verbraucher lange Warteschlangen. Manchem Kunden macht das Scannen sogar Spaß. Doch Aldi-Süd verzichtet sogar mittlerweile wieder auf seine SB-Terminals in einigen Kölner Filialen. Es wurde offenbar zu viel geklaut.

