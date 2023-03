„Richtig krass“: Kaufland-Kundin ist „überrascht“ beim Blick in die Käse-Abteilung

Von: Niklas Noack

In einem Kaufland wurde offenbar derselbe Babybel mit unterschiedlichem Label verkauft. © kinemtali/TikTok/BW24/Montage

In einem Supermarkt sollen zwei Produkte mit denselben Nährwerten unter verschiedenen Labels verkauft worden sein. Darauf machte eine Kundin jetzt über TikTok aufmerksam.

Stuttgart - Wer kennt es nicht? Man will beim Einkaufen sparen und nimmt bei der Suche nach einem Schnäppchen die Produkte aus den Regalen ganz genau unter die Lupe. Dies hat auch eine Kundin gemacht, die offenbar in einem baden-württembergischen Kaufland einkaufen war und im Anschluss ihre Erfahrung via Video bei der Social-Media-Plattform TikTok teilte.

Kundin wird bei Kaufland-Besuch von Babybel-Varianten überrascht

Mit einer ordentlichen Portion Fassungslosigkeit, denn die TikTokerin „Kinem“ wurde beim Käsekauf überrascht. Sie wollte sich nämlich „Babybel“ in der „Light“-Variante kaufen und stellte dabei fest, dass die Nährwerte dieselben wie bei der „High Protein“-Version waren.

Wie die Kundin in ihrem Video zeigte, unterschieden sich sogar die Preise: Kostete die „Light“-Version 3,29 Euro, wurde die „High-Protein“-Variante für nur 1,99 Euro angeboten. Anscheinend ist bei letzterem zwar weniger Käse in der Verpackung, doch die Kaufland-Kundin ärgert vor allem eines: Dass ein Produkt, das viele Proteine beinhalten soll, mit denselben Nährwerten wie der normale Käse verkauft wird.

„Endlich fällt es mal auf“

Die TikTokerin ist aber nicht die einzige, die das Thema beschäftigt. „Endlich fällt das einem mal auf. Ich vergleiche immer alles“, kommentierte eine Nutzerin das Video. Eine andere meinte: „Das ist kein Geheimnis. Sie haben gesagt, dass sie sich dem anpassen, was Verbraucher haben möchten.“

Dass in der Branche geschummelt wird, ist allerdings nichts Neues. So bieten beispielsweise Haribo und Funny Frisch ihre Produkte mit weniger Inhalt und zu höheren Preisen an. Auch Kaufland geriet bereits in den Fokus der Kritik, worauf BW24 aufmerksam machte. Dabei war ein Kunde sauer darüber, dass Kaufland in naheliegenden Filialen mit unterschiedlichen Sonderangeboten Werbung machte.