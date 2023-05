Rewe stellt Einkauf für unter 30 Euro vor: „Hätte Angst, krank zu werden“

Von: Sven Fekkers

Der Supermarkt Rewe zeigt in einem Video, wie ein Wocheneinkauf für unter 30 Euro gelingen kann. Nicht allen Kunden gefällt das.

Dortmund – Ein Wocheneinkauf für unter 30 Euro: Das ist angesichts der hohen Lebensmittelpreise kaum vorstellbar. Der Lebensmittelhändler Rewe zeigt, wie das funktionieren kann und erntet dafür auch Kritik, berichtet RUHR24.

Rewe stellt Einkauf für unter 30 Euro vor und erntet Kritik von Kunden

Der Wocheneinkauf stellt aktuell viele Haushalte vor eine echte Herausforderung. Vor allem, wenn man sich ausgewogen und gesund ernähren möchte, strapaziert der Gang durch den Supermarkt oder Discounter schnell den Geldbeutel.

Dass dies nicht zwangsläufig der Fall sein muss, zeigt Rewe in einem Video bei Facebook. Beim Einzelhändler landen Lebensmittel für unter 30 Euro im Einkaufswagen – für die ganze Woche und noch dazu vegan. Nicht allen Kunden gefällt das.

Rewe präsentiert veganen Wocheneinkauf für unter 30 Euro im Video

„Wie viel zahlst du für eine Woche?“: Mit dieser Frage richtet sich Rewe in dem Video an seine Facebook-Follower.

Damit will der Lebensmitteleinzelhändler zeigen, dass ein Einkauf nicht zwangsläufig teuer sein muss, wenn man auf tierische Produkte verzichtet. „Wir zeigen euch heute einen veganen Wocheneinkauf unter 30 Euro. Und da soll noch mal jemand sagen, dass vegane Ernährung teuer ist“, heißt es.

Rewe-Wocheneinkauf für unter 30 Euro – vegane Produkte landen im Einkaufswagen

Zunächst landet frisches Gemüse im Einkaufswagen. So sollen zum Beispiel Kartoffeln, Tofu, Gurken und Tomaten die Basis für eine „leckere Bowl“ liefern, die man „mehrmals die Woche essen kann“. Hierbei „achten wir schön auf die Angebote“, heißt es in dem Rewe-Video.

Rewe-Kunden kritisieren einen veganen Wocheneinkauf für unter 30 Euro. © Martin Wagner/Imago

Für ein gesundes Frühstück werden Haferflocken, Soja-Joghurt und Soja-Drinks gewählt. Als Kohlenhydrat-Lieferanten finden unter anderem Nudeln und Milchreis den Weg in den Wocheneinkauf. Abgerundet wird der Einkauf mit Tomaten und Bohnen aus der Dose, Tomatenmark, tiefgekühltem Obst und Gemüse sowie diversen Aufstrichen und Eiweißbrot.

Rewe-Einkauf für unter 30 Euro: Supermarkt erntet deutliche Kritik von Kunden

So weit, so gut. Doch was haben die Rewe-Kunden an dem veganen Einkauf für unter 30 Euro auszusetzen?

Als Hauptkritikpunkt haben einige Facebook-Nutzer vor allem die Menge des Wocheneinkaufs ausgemacht. Eine Verbraucherin fragt süffisant: „Da kommt mein 15-jähriger Sohn drei Tage mit aus. Ich eventuell fünf. Sorry, aber für wen ist das gedacht? Einen Hobbit?“

Rewe-Kunde kritisiert veganen Einkauf: „Hätte Angst, krank zu werden“

Ein weiterer Nutzer kritisiert ebenfalls die eingekaufte Menge: „Das ist kein Einkauf für eine Woche… Außer man isst vielleicht tagsüber bei der Arbeit oder Uni und macht sich dann abends eine Bowl.“

Ein weiterer Kunde sorgt sich gar um die vegane Lebensweise als solche: „Keine Milchprodukte und keine Eier kann ich sehr gut verstehen, aber ohne Fleisch; ich hätte Angst, krank zu werden“, entgegnet er.