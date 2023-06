Rewe-Schild erlangt deutschlandweite Berühmtheit – War das wirklich nötig? Oh ja!

Von: Armin T. Linder

Teilen

Ein Rewe-Schild aus Hessen sorgt zum wiederholten Mal für Aufsehen und Kopfschütteln. War das wirklich nötig? Offenbar schon.

Taunusstein – Skurrile Schilder gibt es im Supermarkt immer wieder zu entdecken, sogar handschriftliche. So sorgte einst zum Beispiel die Notiz an einer Reihe von Aldi-Einkaufswagen für Aufsehen – für die es wohl durchaus eine Berechtigung gab. Seit Monaten erlangt nun ein handschriftlicher Zettel in einer Klarsichthülle größere Berühmtheit. Er soll in einer Rewe-Filiale in Taunusstein (Hessen) hängen, auch wenn dies nicht offiziell bestätigt ist.

Schon im Dezember 2022 wurde ein Foto bei der Instagram-Seite „Notes Of Germany“ gepostet, bekam seitdem mehr als 1.400 Likes und zahlreiche verwunderte Kommentare. Ähnliches geschieht jetzt auch bei Reddit. Dort ist ein weiteres Bild gelandet, es handelt sich offenbar um dasselbe Schild, aber eine andere Aufnahme. Womöglich hat ein weiterer Rewe-Kunde den Zettel auch entdeckt und ebenfalls zum Handy gegriffen.

Rewe-Schild weist Kunden auf Fail hin: Bitte Pfandbon nicht in den Mund nehmen!

Auf dem Zettel ist zu lesen: „Verehrte Kunden, aus hygienischen Gründen bitten wir Sie, die Leergutbons nicht in den Mund zu nehmen. Vielen Dank!“ Das Rewe-Team wusste sich wohl nicht mehr anders zu helfen, um gegen angeschlabberte Zettel vorzugehen. Und tatsächlich ist es nicht das erste Hinweisschild dieser Art, das für Wirbel sorgt.

Auch die Reddit-Nutzer kratzen sich am Kopf. „Hinter jedem Schild steckt eine Geschichte. Ehrlicherweise weiß ich nicht, ob ich diese Geschichte hören will“, schreibt einer. Ein weiterer meint, aufklären zu müssen: „Die Geschichte ist recht einfach. Leute haben die Hände voll, Zettel wird zwischen die Lippen gesteckt und dann wieder eingepackt, wenn Hände frei. Schon öfter gesehen.“ Damit ist auch die Frage schon beantwortet, ob das Schild wirklich nötig ist.

Offenbar dasselbe Schild aus dem Rewe in Taunusstein: Ein anderes Foto ist bei Reddit gelandet. © Reddit

Rewe-Schild bei Reddit: Auch angeblicher Ex-Supermarkt-Mitarbeiter melden sich zu Wort

Es melden sich auch mehrere Nutzer zu Wort, die nach eigenen Angaben in einem Supermarkt tätig sind oder mal waren, etwa hiermit: „Habe auch mal im Supermarkt gearbeitet und kann das bestätigen. Ich fand auch immer die Leute super eklig, die sich den Daumen abgeleckt, damit einen Schein aus dem Portemonnaie geholt und mir in die Hand gedrückt haben.“ Einem anderen sind die Automaten grundsätzlich suspekt: „Bei diesen Pfandautomaten hab ich immer das Gefühl, Herpes zu bekommen, wenn ich nur zu nah daneben stehe.“

Ein weiterer Verbraucher fühlt sich so ein bisschen ertappt: „Um fair zu bleiben, wenn meine Hände zu voll sind, um Sachen vernünftig wegzupacken, stecke ich mir häufiger Sachen wie Kassenbelege oder meine Bankkarte zwischen die Lippen. Ich will das halt nicht bei der Kasse hinlegen ... Aber mit Sachen, die wer anders nochmal anfassen muss? Pfui.“ Apropos Pfandautomat: Was bedeutet eigentlich die „50 Euro Bier“-Anzeige bei Rewe? (lin)