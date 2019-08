Bayrisches Bier zurückgerufen, weil es zu Vergiftungen führen kann - Brauerei erhebt Sabotage-Vorwurf

„Da will uns jemand gezielt schaden“

Das Bier, das auch in Rewe-Märkten verkauft wird, kann Vergiftungen und Verätzungen hervorrufen. Jetzt gibt es sogar den Verdacht der Sabotage.

Update vom 29. August 2019: Das Bier, das von der Brauerei „Franken Bräu“ zurückgerufen werden musste, bedeutete einen Verlust von circa 100.000 Euro. Das berichtet „nordbayern.de“ unter Berufung auf Angaben der Brauerei. Demnach waren 30.000 Flaschen betroffen.

Das Landratsamt hat das Bier mittlerweile untersuchen lassen und festgestellt, dass sich „Reinigungslauge aus einer Flaschenwaschmaschine eines Getränkeabfüllbetriebes“ in der Probe befand.

Dies könnte zwar an einem technischen Defekt an der Abfüllanlage liegen, wird allerdings von Geschäftsführer Rainer Mohr angezweifelt. Es sei lediglich eine Halogenlampe kaputt gewesen. Bestätigt wurde er schließlich von einem zweiten Gutachten. Demnach gebe es keine Verbindung mit der Lauge, die von der Brauerei verwendet wird. Jetzt wird Sabotage vermutet.

„Da will uns jemand gezielt schaden“, so der Geschäftsführer. Die Brauerei sei in den letzten Wochen schon häufiger Opfer von Manipulations-Attacken gewesen. Nun soll Anzeige bei der Polizei erstattet werden. Dazu riet ihm auch Robert Scholz vom Bayerischen Brauerbund. „Ich habe das Gefühl, dass irgendwas gar nicht stimmt.“ Die Ermittlungen wurden noch nicht eröffnet.

Rewe ruft bayerisches Bier zurück: Vorsicht, es kann Vergiftungen und Verätzungen hervorrufen

Erstmeldung vom 27. August: Köln/Mitwitz - Das kühle Bier zum Feierabend kann gefährlich werden. Nicht nur in der Masse. Bereits wenige Schlucke dieses beliebten Hopfentrunks aus Franken, der in Rewe-Supermärkten erhältlich ist, können gesundheitsschädlich sein. In manchen Flaschen des Bieres könnte Reinigungsmittel enthalten sein.

Reinigungsmittel ist in der Regel mit desinfizierenden Zusätzen versehen, die zu Vergiftungen und Verätzungen führen können. In solchen Fällen ist schnellste Hilfe nötig. Betroffene sollten dringend einen Arzt aufsuchen.

Bei Rewe im Sortiment: Beliebtes Bier kann ätzend sein - schnellste Hilfe Vonnöten

Dass Rückstände von Reinigungsmittel in den Flaschen des beliebten Pils der in Oberfranken ansässigen Franken Bräu Lorenz Bauer GmbH & Co KG enthalten sein können, ist nach einem „technischen Defekt einer Kontrolleinrichtung“ nicht auszuschließen. Die Zentrale der Rewe-Supermärkte beschreibt in ihrem Produktrückruf die betroffenen Flaschen als Bügelflaschen der Marke „Franken Bräu“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5.5.2020.

Die möglicherweise gesundheitsschädlichen Biere sollen in Rewe-Märkten der Regionen „Nord, Ost, Mitte und Süd“ erhältlich gewesen sein. Eine Gesundheitsgefährdung sowie starke Geschmacksbeeinträchtigung können nicht ausgeschlossen werden.

Warnung: Ätzend! Dieses Rewe-Bier kann gefährliche Folgen haben

Laut Produktrückrufe.de bekommen Kunden ihr Geld zurück. Nicht nur in den Rewe-Märkten, auch direkt beim Hersteller „Franken Bräu Lorenz Bauer GmbH & Co KG, Neundorf 41 in 96268 Mitwitz“ können Flaschen abgegeben werden.

