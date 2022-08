Rewe verschickt Prospekt jetzt auch per WhatsApp – so funktioniert es

Über einen WhatsApp-Chat kann man jetzt die Prospekte von Rewe bekommen.

Neuheit bei Rewe: Kunden können die Prospekte des Supermarktes jetzt auch über einen WhatsApp-Chat bekommen. Eine digitale Alternative zum gedruckten Handzettel.

Köln – Als Rewe Ende Juli als erster Supermarkt in Deutschland das Aus für Werbeprospekte aus Papier ankündigte, sorgte das für jede Menge Aufsehen. Nur rund einen Monat später stellt die Supermarktkette aus Köln eine neue Alternative vor: Rewe-Prospekte gibt es jetzt auch per WhatsApp.

Immer sonntags können Kunden auf Wunsch direkt und kostenlos das aktuelle Prospekt einer Rewe-Filiale in ihrer Nähe über den Messenger empfangen. Damit will Rewe bereits fast ein Jahr vor dem Ende der gedruckten Handzettel, eine digitale Möglichkeit schaffen, die Kunden den Umstieg von der Print-Werbung leichter macht. Die gedruckten Prospekte bei Rewe sollen zum 1. Juli 2023 eingestellt werden.

Rewe: Nach Aus für gedruckte Prospekte – jetzt per WhatsApp

Das Prospekt per WhatsApp gibt es laut Rewe-Angaben ab sofort bundesweit. Eine vorherige Testphase sei so erfolgreich gewesen, dass man den deutschlandweiten Launch nun gestartet habe.

Rewe-Prospekt per WhatsApp erhalten: So geht‘s ► Voraussetzung: Die Messenger-App WhatsApp muss auf dem Smartphone installiert sein ► Zuerst mit dem Smartphone, PC o.ä. im Browser die Website rewe.de/whatsapp aufrufen ► Dort gibt es eine kurze Anleitung und einen Button mit der Bezeichnung „Jetzt loschatten“. Auf dem Smartphone kann dieser Link einfach angeklickt werden und es öffnet sich ein WhatsApp-Chat mit „Rewe Angebote“. Alternativ kann man auch den abgebildeten QR-Code (z.B. beim Zugriff über einen Browser) scannen und landet dann im WhatsApp-Chat ► Dort erscheint dann im Textfeld zum Chatten automatisch der Satz „Abschicken und schon geht‘s los“. Diese Nachricht muss abgeschickt werden. Daraufhin erhält man eine automatische Antwort von Rewe. ► In dieser Antwort wird man gebeten, entweder seinen aktuellen Standort oder die eigene Postleitzahl an Rewe zu schicken. ► Wenn dies gemacht wurde, dann schlägt Rewe dem Nutzer eine (oder mehrere) Filiale(n) in der Nähe vor. Daraus wählt man die gewünschte Filiale aus und erhält danach einen Link zum aktuellen digitalen Rewe-Prospekt des ausgewählten Marktes ► Abschließend bietet Rewe dem User die Wahl, ab sofort immer sonntags automatisch das neue Prospekt per WhatsApp zu erhalten. Dazu wählt man den Button „START“. Wer sich dagegen entscheidet, klickt einfach auf „Nein, danke!“ ► Wer das Abonnement des Rewe-Prospekts wieder abbestellen will, schreibt im Chatverlauf mit „Rewe Angebote“ einfach das Wort „Stop“.

Rewe-Prospekt per WhatsApp – für mehr Nachhaltigkeit

WhatsApp gehört mittlerweile zum Facebook-Konzern Meta. Rewe ist der erste Lebensmitteleinzelhändler, der den Messengerdienst nutzt, um eine digitale Alternative für das gedruckte Prospekt zu bieten. „Rewe verschreibt sich seit Jahren in ihrer Unternehmensstrategie konsequent der Nachhaltigkeit und transformiert in diesem Sinn sukzessive und erfolgreich Prozesse und Angebote. Vor allem auch mittels Digitalisierung – und zwar dort, wo sich für Kund:innen Mehrwert ergibt“, so Bastian Tassew, Head of CRM & Owned Media von Rewe. (bs)