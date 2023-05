„Der Blick der Kassiererin: Unbezahlbar!“ Rewe-Kunde zeigt vermeintlichen Weltrekord-Pfandbon

Von: Armin T. Linder

Das wäre ein potenzieller Weltrekord, meint ein Rewe-Kunde: Er zeigt seinen imposanten Pfandbon und berichtet von einem irritierten Blick der Kassiererin.

Geilenkirchen - Prahlen gehört im Internet dazu: Mein Haus, mein Boot, mein Pfandbon. Für letzteres existiert doch tatsächlich eine eigene Gruppe bei Reddit. Der Name, ganz schlicht: „Pfandbon“. Dort treffen sich die wirklich eingefleischten Fans und Sammler und zeigen einander ihre Leergut-Zettel. Allerdings sind überhaupt nur gut 90 Menschen da unterwegs - insofern gibt es immer wieder beeindruckende Bons zu sehen, die aber auf wenig Aufmerksamkeit stoßen.

Den beeindruckenden Pfandbon zeigte der Rewe-Kunde bei Reddit. © Reddit

Rewe-Kunde gibt Pfand für 193,10 Euro ab - und feiert mit drei Energy Drinks

Dieses Schicksal erlebt nun auch ein besonders imposantes Exemplar: In einer Woche erntete das Posting nur fünf Reaktionen und einen Kommentar. Dabei ist der Pfandzettel wirklich außergewöhnlich. Das weiß auch der Nutzer, der ihn stolz zeigt: „Wenn es einen Weltrekord geben würde, dann wär dies einer“, schreibt er dazu. Natürlich ist nicht verifizierbar, dass sein Pfandbon echt ist (zumal er auf eine tz.de-Anfrage nicht reagiert hat), aber er wirkt authentisch. Dem Aufdruck zufolge stammt der Zettel aus Geilenkirchen (NRW). Die Supermarkt-Kette ist zwar abgeschnitten, es handelt sich aber um eine Rewe-Filiale, wie die Telefonnummer verrät.

Mit 189,71 Euro in Bar und drei Energy Drinks verließ der Rewe-Kunde die Filiale. © Reddit

Mit sage und schreibe 189,71 Euro in Bar hat der Rewe-Kunde die Filiale verlassen. Da er es sich nicht nehmen ließ, auch noch drei Büchsen Energy-Drink mitzunehmen, die ebenfalls auf dem Zettel auftauchen (ob er damit seine Aktion gefeiert hat?), beträgt der eigentliche Pfand-Erlös sogar 193,10 Euro. Dieser setzt sich aus mehreren hundert 25-Cent-Gebinden zusammen, also Einweg-Flaschen und -Dosen, dazu kommen aber auch noch ein paar 15-Cent-Flaschen.

Rewe-Kunde stolz: „Die Mitarbeiterin an der Kasse und ihr Blick ... Unbezahlbar!“

Ob er Pfand-Sammler ist oder sich all das Leergut bei ihm zu Hause mit der Zeit zusammengeläppert hat, verrät der Rewe-Kunde nicht. Wohl aber reagiert er auf eine staunende Rückfrage. „Boa was“, schreibt nämlich ein Nutzer und will wissen: „Wie viele Automaten sind dabei draufgegangen?“ Der Rewe-Kunde brüstet sich: „Musste 3 Mal entleert werden.“ Weiter erinnert er sich: „Die Mitarbeiterin an der Kasse und ihr Blick ... Unbezahlbar!“

Immerhin scheint er all das Pfand in einer einzigen Rewe-Filiale losgeworden zu sein, statt aus dem Supermarkt geworfen zu werden. Ein Brandenburger hatte bei einer ähnlichen Aktion weniger Glück. Und jetzt müssen wir dem Reddit-Nutzer doch eine schlechte Nachricht überbringen: Sein Rewe-Bon mit 193,10 Euro Pfand ist KEIN Weltrekord. Nicht im Ansatz. Besagter Brandenburger lag deutlich darüber. Eine Kaufland-Kundin, die ihr Badezimmer leer räumte, ebenfalls. Und ein Pfand-Paar gab Gebinde für weit über 1000 Euro ab - sehr zum Leidwesen eines Supermarkt-Chefs. (lin)