Rewe mit neuem Pfandsystem: Was Kunden über die Änderung wissen müssen

Von: Pauline Wyderka

Bei manchen Änderungen können sich Kunden darauf einstellen, mehr zu bezahlen. Gegen eine Pfandgebühr soll dafür bei Rewe Verpackungsmüll reduziert werden. Lesen Sie hier mehr:

Wenige Dinge sind so deutsch wie das bundesweite Pfandsystem. Für die einen Lebensgrundlage, für die anderen ein ärgerlicher Aufpreis auf ihr Lieblingsgetränk – egal wie man dazu steht, ist das Geld-zurück-System in Deutschland heute eine Selbstverständlichkeit. Doch ob die neusten Pläne der Rewe Group auch auf derart viel Verständnis stoßen? Der Lebensmittelriese hat nämlich ambitionierte Pläne für sein Pfandsystem.

HEIDELBERG24 verrät, was hinter dem neuen Pfandsystem bei Rewe steckt, das bald auch Produkte wie Kaffee und Süßigkeiten betreffen dürfte.

Die Neuerung dürfte auch durch die jüngsten Änderungen im Verpackungsgesetz angestoßen worden sein, die eine Mehrwegpflicht für Betriebe vorsehen, die Gerichte „to go“ anbieten. (paw)