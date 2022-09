„Stark!“ – Rewe-Markt führt vegane Bedientheke ein

Ein Rewe-Markt baut die Fleischbedientheke so um, dass auch dort nun vegane Optionen angeboten werden können. Lesen Sie hier, wie das möglich wird:

Mittlerweile werden die meisten Lebensmittel auch mit einer veganen Alternative angeboten. So gibt es das Schnitzel auch als veganes Schnitzel, das Ei als Soja-Option und auch Burger, Käse, Wurst können in fleischfreien Varianten erworben werden. Viele Märkte haben neben den Produkten auch die veganen Optionen in den Regalen stehen. Ein Rewe in Kaarst geht nun einen Schritt weiter und baut sogar die Fleischtheke um.

Nicht nur Lebensmittelriesen wie „Rügenwalder Mühle" oder „Wiesenhof" – die für ihre Fleisch- und Wurstprodukte bekannt sind – springen auf den Trend der veganen Ernährungsoptionen auf, auch die Supermarktketten bringen unter ihren Eigenmarken alternative Produkte auf den Markt.