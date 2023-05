Reisetipps für einen günstigen Urlaub – die schönste Zeit des Jahres

Von: Nina Brugger

Reisen wird immer teurer. Wer nicht auf den Urlaub verzichten will, kann jedoch auch mit kleinem Budget mit ein paar Tipps günstig verreisen.

Bremen – Die Sonne im Gesicht, Meeresrauschen im Ohr und jeden Abend den Bauch voll schlagen… Urlaubszeit ist die schönste Zeit – und deswegen möchte auch kaum jemand darauf verzichten. Laut einer repräsentativen Umfrage des Versicherungsanbieters HanseMerkur planen 86 Prozent der Befragten in diesem Jahr einen Urlaub. Doch Reisen wird immer teurer und bei vielen ist das Geld auch so schon knapp. Also lieber auf den Urlaub verzichten? Nein – mit diesen Tipps können Sie auch mit kleinem Geldbeutel in den Urlaub fahren.

Reisetipps für einen günstigen Urlaub: früh buchen

Zwar kann es schön sein, ganz spontan und in den Urlaub zu fahren, doch meist wird es dadurch auch teurer. Durch Frühbucherrabatte spart man oft bares Geld – bei guten Schnäppchen also am besten gleich zuschlagen! Tipp: Bis zum Frühjahr gibt es die höchsten Rabatte, laut stern.de

Urlaub muss nicht teuer sein – mit diesen Tipps sparen Sie ganz bestimmt!

Tipps zum günstigen Verreisen: Ferienwohnung oder Campingplatz statt Hotel

All-inclusive kann wahnsinnig entspannend sein – sich um nichts kümmern, richtig entspannen und der Tisch deckt sich von selbst. Wer Geld sparen möchte, sollte es sich allerdings zweimal überlegen, den Urlaub im Hotel zu verbringen. Ein Apartment oder Zimmer über Airbnb oder eine vergleichbare Plattform ist meist wesentlich günstiger. Plus: Eine ganze Wohnung zur Verfügung zu haben, bedeutet auch mehr Privatsphäre und trägt dazu bei, dass man sich gleich wie Zuhause fühlt. Tipp: Die eigene Wohnung ist leer und verlassen, wenn man im Urlaub ist. Gerade in einer Großstadt oder Touristengegend kann es daher sinnvoll sein, die eigenen vier Wände unterzuvermieten.

Ob ganz kuschelig im Zelt oder entspannt mit dem Wohnwagen – Urlaub auf dem Camping-Platz ist gemütlich. Und günstig. Und besonders dann, wenn der letzte Camping-Urlaub schon einige Jahre her ist, fühlt es sich fast wie ein kleines Abenteuer an. Tipp: Wer weder Zelt noch Camper hat, kann einen Bungalow mieten, der wie ein Apartment gebaut ist und auf den meisten Camping-Plätzen zu finden ist.

Mit dem Zug günstig in den Urlaub fahren und selbst kochen – Tipps, um beim Reisen zu sparen

Dass Zugfahren im Vergleich zum Flug die wesentlich klimafreundlichere Art zu Reisen ist, braucht nicht zu erwähnt werden. Wer früh bucht oder eine Bahncard hat, kann günstig verreisen. Tipp: Mit dem 49-Euro-Ticket wird gerade das Reisen innerhalb Deutschlands erschwinglich.

Auch wenn es schön ist, im Urlaub jeden Tag essen zu gehen oder eine Shopping-Tour durch die Stadt zu machen – in Wahrheit überwiegen doch die neuen Eindrücke, die Kultur eines anderen Landes und schöne Momente. Wer selbst kocht und einkauft, kann Geld sparen und in lokalen Läden und Supermärkten tiefer in den Lebensstil des Reiseziels eintauchen. Tipp: Fragen Sie Locals nach traditionellen Gerichten.

Tipps zum günstigen Reisen: Diese 5 Ziele sind besonders günstig

Und wer noch mehr sparen möchte, kann auch einen Blick auf günstigere Reiseziele werfen. In diesen fünf Ländern kann man günstig Urlaub machen:

Bulgarien: Die Lage am Schwarzen Meer und die schöne Natur hat Bulgarien zu einem attraktiven Urlaubsziel gemacht. Mit der vielfältigen Natur und den Bergen ist das Land ideal für einen Roadtrip und ausgiebige Wanderungen. Besonders die Hauptstadt Sofia ist einen Städtetrip wert. Wer an Geschichte und Kultur interessiert ist, findet hier jede Menge Museen.

Die Lage am Schwarzen Meer und die schöne Natur hat Bulgarien zu einem attraktiven Urlaubsziel gemacht. Mit der vielfältigen Natur und den Bergen ist das Land ideal für einen Roadtrip und ausgiebige Wanderungen. Besonders die Hauptstadt Sofia ist einen Städtetrip wert. Wer an Geschichte und Kultur interessiert ist, findet hier jede Menge Museen. Albanien: Albanien mag den meisten wahrscheinlich nicht als erstes Urlaubsland in den Sinn kommen. Doch wer am liebsten Badeurlaub macht, kommt hier auf seine Kosten – dabei treffen mediterrane Strände auf Bergpanoramen mit hübschen Bergdörfern. Auch für Wanderungen durch die Berge ist Albanien ein ideales Ziel. Dabei ist das Land nicht nur kostengünstig sondern noch nicht so touristisch.

Albanien mag den meisten wahrscheinlich nicht als erstes Urlaubsland in den Sinn kommen. Doch wer am liebsten Badeurlaub macht, kommt hier auf seine Kosten – dabei treffen mediterrane Strände auf Bergpanoramen mit hübschen Bergdörfern. Auch für Wanderungen durch die Berge ist Albanien ein ideales Ziel. Dabei ist das Land nicht nur kostengünstig sondern noch nicht so touristisch. Slowenien: Wer von Deutschland nach Kroatien fährt, durchquert meist Slowenien. Doch auch hier sollten Urlauber einen Stopp einplanen – denn: Slowenien ist nicht nur ein günstiges Reiseziel, sondern vereint Strandurlaub mit Bergwanderungen. Und wer einen Städtetrip nicht missen will, wird in der Hauptstadt Ljubljana mit vielen Cafés, Restaurants und Läden fündig.

Wer von Deutschland nach Kroatien fährt, durchquert meist Slowenien. Doch auch hier sollten Urlauber einen Stopp einplanen – denn: Slowenien ist nicht nur ein günstiges Reiseziel, sondern vereint Strandurlaub mit Bergwanderungen. Und wer einen Städtetrip nicht missen will, wird in der Hauptstadt Ljubljana mit vielen Cafés, Restaurants und Läden fündig. Ungarn: Die Hauptstadt Budapest ist schon lange ein beliebtes Reiseziel in Europa. Zurecht – die Stadt ist lebendig und doch historisch, plus: Die Lebenserhaltungskosten sind gering, Flüge erschwinglich. Auch der Plattensee Balaton ist eine Reise wert. Im Sommer gibt es hier viel Sonne und türkises Wasser – ein Badeparadies vor allem auch für Familien.

Die Hauptstadt Budapest ist schon lange ein beliebtes Reiseziel in Europa. Zurecht – die Stadt ist lebendig und doch historisch, plus: Die Lebenserhaltungskosten sind gering, Flüge erschwinglich. Auch der Plattensee Balaton ist eine Reise wert. Im Sommer gibt es hier viel Sonne und türkises Wasser – ein Badeparadies vor allem auch für Familien. Portugal: Gerade in den letzten Jahren ist Urlaub in Portugal beliebt geworden. Kein Wunder: Wer Glück hat, kann in einigen Urlaubsorten für wenig Geld Urlaub machen. Gerade für Surf-Fans ist die Algarve im Südwesten Portugal ein beliebtes Reiseziel. Auch Städtetrips nach Lissabon oder Porto sind oft preiswert.

Auch wer beim Ziel offen bleibt hat gute Chancen bei der Reise zu sparen. Statt Mallorca doch nach Portugal – wer es sich offen hält, wohin und wann es in den Urlaub geht, kann oft günstiger reisen. Flexible Reisedaten zeigen die besten Preise an – sowohl bei Flügen, als auch bei der Hotel- oder Apartmentwahl. Statt sich auf ein Reiseziel festzulegen, ist es oft günstiger, flexibel zu sein.