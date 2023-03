Reisen im Frühling: Sonne, Tulpenpracht und Wanderlust – Diese fünf Orte sollten Sie besuchen

Von: Vivian Werg

Teilen

Wenn die Temperaturen langsam steigen und die ersten Blumen blühen, weckt das bei vielen die Reiselust. Wir verraten Ihnen die schönsten Orte im Frühling.

Berlin – Nach der kalten Jahreszeit freut man sich besonders auf den lang ersehnten Frühling, wenn die Bäume endlich wieder grün werden und man seinen ersten Kaffee im Freien genießen kann.

Mit dem Frühling kommt bei vielen auch allmählich die Reiselust. Der nächste Urlaub möchte geplant werden. Damit Sie nicht lange suchen müssen, haben wir Ihnen Empfehlungen mit den schönsten Orte im Frühling zusammengestellt.

Die schönsten Orte im Frühling müssen nicht weit weg sein. (Symbolfoto) © Daniela David/ dpa

Reisen im Frühling: Tulpen, Kirschblüten und leere Strände – die schönsten Orte für die Frühlingszeit

Es muss nicht immer weit weg sein. In Europa zeigt sich an einigen Orten der Frühling von seiner schönsten Seite. Das sind die fünf schönsten Orte, wo Sie laut Geo.de die Frühlingszeit am besten genießen können:

Der Keukenhof in Lisse, Niederlande: Der Park gilt als eine der schönsten Frühlingsparks der Welt und füllt sieben Millionen Tulpen, Narzissen und Hyazinthen auf 32 Hektar Fläche. Ein Besuch lohnt sich zwischen März und Juni während der Blütezeit.

Der Park gilt als eine der schönsten Frühlingsparks der Welt und füllt sieben Millionen Tulpen, Narzissen und Hyazinthen auf 32 Hektar Fläche. Ein Besuch lohnt sich zwischen März und Juni während der Blütezeit. Jerte-Tal in Extremadura, Spanien: Hier können Sie die schöne Kirschblüte bewundern, die bis Anfang Mai mit Volksfesten gefeiert wird.

Hier können Sie die schöne Kirschblüte bewundern, die bis Anfang Mai mit Volksfesten gefeiert wird. Hallerbros, Belgien: Lassen Sie sich im Frühling nicht die Abertausenden blaue Hasenglöckchen im belgischen Wald entgehen. Auf zwei Wanderwegen können Sie das Farbenmeer aus nächster Nähe bewundern.

Lassen Sie sich im Frühling nicht die Abertausenden blaue Hasenglöckchen im belgischen Wald entgehen. Auf zwei Wanderwegen können Sie das Farbenmeer aus nächster Nähe bewundern. Algarve, Portugal: In der südlichsten Region Portugals sind im Frühjahr die Temperaturen bereits angenehm warm. Im März sind die Strände noch nicht so überlaufen und Sie können ungestört ihre Strandspaziergänge genießen.

In der südlichsten Region Portugals sind im Frühjahr die Temperaturen bereits angenehm warm. Im März sind die Strände noch nicht so überlaufen und Sie können ungestört ihre Strandspaziergänge genießen. Südtirol, Italien: In den höheren Regionen kann man noch Ski fahren und in den tieferen Tälern Wandern gehen. Die Monate März und April sind ideal.

Viele Reisen werden Experten zufolge sehr teuer, daher lohnt sich immer ein Preisvergleich, bevor Sie Ihre Buchung tätigen. Manche Urlaube sind auch mit kleinem Budget möglich – entscheidend ist der Zeitpunkt beim Buchen. Auch mit günstig liegenden Brückentagen können Sie Ihren Urlaub effizient planen. (Vivian Werg)