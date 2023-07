Regen und Gewitter: Das Wetter im Südwesten wird ungemütlich

Von: Teresa Knoll

Gerade zu Beginn der Sommerferien ist das schöne Wetter vorbei. Der August beginnt im Südwesten mit Regen und Gewittern. Lesen Sie hier mehr:

Während der Juli eher durchwachsen zu Ende ging, fängt der August besonders ungemütlich an: Regen und Gewitter kündigen sich für die nächste Woche an. Dabei bleibt es teilweise noch sommerlich warm – nur nachts kühlt es teilweise schon empfindlich ab. Ob der Sommer sich da noch mal blicken lässt?

SÜDWEST24 verrät, wie das Wetter in der Woche vom 31. Juli bis 6. August in Baden-Württemberg wird.

Gerade zu Beginn der Sommerferien hat sich das schöne Wetter erst mal verabschiedet: Am Montag (31. Juli) beginnt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Baden-Württemberg (BW) harmlos mit leichtem Regen und Temperaturen bis 26 Grad tagsüber. (resa)