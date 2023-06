Alufolie gegen Hitze: So halten Sie auch im Hochsommer die Wohnung schön kühl

Von: Kilian Bäuml

Hitze in der Wohnung ist für viele unangenehm. Doch ein einfacher Helfer aus dem Haushalt soll dagegen helfen: Die Alufolie.

München – Noch lässt der Sommer auf sich warten. Doch Wetter-Experten vermuten bereits, dass es auch in diesem Jahr wieder richtig heiß werden wird. Besonders schön ist das für Outdoor-Aktivitäten wie einem Tag im Freibad. In der Wohnung möchten viele Personen die Hitze jedoch lieber nicht haben. Oft heizt sich die Wohnung richtig auf und wird unangenehm stickig – Doch ein Trick verspricht da Abhilfe zu schaffen und das ganz ohne großen Aufwand: Alufolie.

Hitze mit Alufolie aus der Wohnung halten – so einfach funktioniert der Trick

Viele kennen es vom Essen, dass man zum Mitnehmen kauft. Kebab und Co. sind oft in Alufolie gewickelt, damit das Essen nicht an Temperatur verliert und kalt wird. Diesen Effekt soll man im Sommer auch für die Wohnung nutzen können, nur genau andersherum – die Hitze bleibt draußen. Und das Beste: Alufolie ist ein Alltagsprodukt, das in vielen Haushalten vorrätig ist. Auch wenn der Preis für Alufolie gestiegen ist.

Wenn es im Sommer heiß wird, soll sich die Wohnung mit Alufolie angenehm kühl halten lassen. (Symbolbild) © Anastasiya Amraeva/Imago

Wie mehrere Portale – etwa das Haushaltsportal myhomebook.com – berichten, lässt sich die Wohnung ganz einfach mit Alufolie vor der Sommer-Hitze schützen. Hierfür soll man einfach die Alufolie ins Fenster kleben, dazu eignet sich beispielsweise Klebeband. Der Effekt: Die Sonne scheint nicht durchs Fenster, sondern die Strahlen werden zurückgeworfen. Laut dem BR ist die reflektierende Wirkung der Alufolie auf der glänzenden Seite etwas stärker als auf der matten. Besonders an Fenstern, durch die viel Sonne scheint, soll der Trick gut wirken.

Mit Alufolie gegen die Hitze: Praktisches Hausmittel hat einen Nachteil

Der Alufolien-Trick hat allerdings auch einen großen Haken: Sie ist nicht sehr nachhaltig. Besonders wenn viel Alufolie verwendet wird, entsteht auch reichlich Müll. Um den Müll zu reduzieren, lässt sich alternativ auch eine Rettungsdecke verwenden. Diese reflektiert ebenfalls und hat deshalb denselben Effekt.

Während Hitze in der Wohnung in der Regel nur unangenehm ist, kann sie im Auto sogar gefährlich werden. Deshalb sollten Autofahrer bei Hitzewellen auf die Temperatur achten und ihr Auto entsprechend vorbereiten.