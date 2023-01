Neue Promillegrenzen für E-Scooter-Fahrer gefordert: Diese Strafen drohen

+ © Julian Weber/dpa Betrunken mit dem E-Scooter zu fahren, das ist keine gute Idee. © Julian Weber/dpa

Ist ein E-Scooter eher ein Auto oder eher ein Fahrrad? Das kann für die Versicherung relevant sein – besonders dann, wenn Alkohol im Spiel ist.

Berlin – Kaum eine größere Stadt kommt heutzutage ohne E-Scooter aus. Seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts stehen unzählige E-Scooter in den Innenstädten herum und können von Passanten für eine Fahrt ausgeliehen werden. Hinzu kommen die E-Scooter, die im Besitz ihrer Fahrer sind. Meistens sieht man junge Menschen mit ihnen durch die Städte flitzen. Eine europäische Großstadt lässt seine Bürger jetzt sogar über die Geräte abstimmen.

Doch häufig kommt es im Umgang mit E-Scootern zu Unfällen, nicht selten sogar mit Verletzten. Häufig halten sich die Fahrer dabei nicht an diese simplen Regeln für E-Scooter. Ein Grund dafür ist, dass manche Fahrer alkoholisiert mit ihnen Fahren. Das kann nicht nur sehr gefährlich und schmerzhaft enden, sondern auch noch Konsequenzen nach sich ziehen. Denn wer betrunken fährt oder gar einen Unfall verursacht, der kann viel Geld und sogar seinen Führerschein verlieren.

Promillegrenze für E-Scooter: Gesetz orientiert sich an Autofahrer-Recht

Schließlich orientiert sich da Gesetz bei den Promille-Grenzen für E-Scooter-Fahrer an denen von Autofahrern. Das bedeutet, dass ab 0,5 Promille das Fahren eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die zwischen 500 und 1500 Euro Strafe, zwei Punkte in Flensburg und ein ein- bis dreimonatiges Fahrverbot nach sich ziehen kann. Bei Führerscheininhabern in der Probezeit und Fahrern unter 21 Jahren drohen sogar bei mehr als 0,0 Promille ein Punkt und mehr als 250 Euro Bußgeld.

Richtig teuer kann es werden, wenn man mit mehr als 1,1 Promille auf einem E-Scooter erwischt wird. Dann liegt keine Ordnungswidrigkeit mehr vor, sondern eine Straftat. Das zieht zwei oder drei Punkte in Flensburg nach sich und kann mit einem sechsmonatigen Fahrverbot geahndet werden – im schlimmsten Fall wird dem Fahrer sogar die Fahrerlaubnis entzogen. Selbiges droht auch bei Trunkenheit im Verkehr, wenn man ab 0,3 Promille offensichtlich nicht mehr in der Lage ist, den E-Scooter sicher zu führen. Auch Drogeneinfluss kann zu Konsequenzen führen.

1,6-Promillegrenze für E-Scooter-Fahrer gefordert

Auf dem Fahrrad und E-Bike hingegen gelten andere Grundsätze.. Dort kann zwar ab 0,3 Promille ebenfalls eine Strafanzeige gestellt werden, wenn der Fahrer auffällig fährt und offensichtlich nicht in der Lage ist, sein Fahrrad sicher durch den Straßenverkehr zu bewegen; die absolute Grenze der Straffreiheit liegt aber mehr als dreimal so hoch wie bei Auto- und E-Scooter-Fahrern. Auf dem Fahrrad kann man sogar noch 1,5 Promille unbehelligt fahren, wenn die Fahrtauglichkeit gegeben ist. Erst ab 1,6 Promille drohen drei Punkte in Flensburg, eine Geldstrafe und ein Fahrverbot oder gar der Verlust der Fahrerlaubnis.

Der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) hat nun in einer Pressemitteilung angeregt, für E-Scooter einen neuen Bewertungsmaßstab anzulegen. Künftig solle zwischen führerscheinpflichtigen und führerscheinfreien Fahrzeugen unterschieden werden, heißt es dort. Bislang wird zwischen Kraftfahrzeugen und anderen Fahrzeugen unterschieden, E-Scooter fallen unter die erste Kategorie – obwohl sie laut ADAC lediglich 20 Stundenkilometer schnell fahren würden und somit dem Auto näher seien als dem Fahrrad.

Gut möglich, dass dieser Vorschlag am Verkehrsgerichtstag vom 25. bis 27. Januar 2023 im niedersächsischen Goslar beraten wird. Er gilt laut der Deutschen Presse-Agentur als eines der wichtigsten Treffen von Fachleuten für Verkehrssicherheit und Verkehrsrecht in Deutschland und endet traditionell mit Empfehlungen an den Gesetzgeber. Zusätzlich regt der ADAC an, E-Scooter-Fahrern ähnlich wie bei Mofa-Fahrern eine theoretische Prüfung abzuverlangen sowie eine Helmpflicht für Fahrzeuge einzuführen, die schneller als sechs Stundenkilometer fahren können.