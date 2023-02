„Wie bei Monty Python“: Schreibfehler in Aldi-Filiale sorgt für Mega-Lacher

Von: Olaf Kubasik

Teilen

Aldi Süd sorgte in einer Heilbronner Filiale bei den Kunden für Schmunzeln - wegen einer Etikettierung im Kassenbereich.

Im Weihnachtsgeschäft geht es im Lebensmitteleinzelhandel erfahrungsgemäß hektisch zu. Und weil aufgrund der in Baden-Württemberg geltenden Corona-Alarmstufe II im Dezember 2021 nur die Grundversorgung allen Menschen offen stand, war der Andrang zwischen den Jahren entsprechend enorm. Das ging auch an den Mitarbeitern der Discounter und Supermärkte nicht spurlos vorbei. Die Folge: Es passierten Fehler. Manche waren jedoch so charmant, dass die Kunden unweigerlich schmunzeln mussten - wie in einer Filiale von Aldi Süd in Heilbronn, berichtet echo24.de*.

Mit einem Angebot sorgt Aldi Süd für Belustigung in einer Heilbronner Filiale. © Olaf Kubasik

Dazu müssen die Kunden wissen: In vielen Filialen von Aldi Süd gibt es keine digitale Auszeichnung (und manche davon sind sogar so eklig, dass auf Facebook Entsetzen herrscht). Die Schilder, deren Preise sich vor allem bei Angebotswaren ändern, werden von Aldi-Mitarbeitern erstellt und danach händisch an den Regalen angebracht. Und so ist eines in einer Aldi-Filiale in Heilbronn entstanden, das die Frage aufwirft, ob es sich dabei wirklich um einen unabsichtlichen Rechtschreibfehler oder vielmehr um eine Hommage an den Monty-Python-Film „Das Leben des Brian“ handelt.

Unternehmen Aldi Süd Sitz Mülheim an der Ruhr Gründung 1913 Branche Lebensmitteleinzelhandel

Aldi Süd: Schreibfehler bei Etikett sorgt für Lacher

Für skurrile Storys haben eigentlich bislang immer die Aldi-Kunden selbst gesorgt - zum Beispiel mit dem womöglich irrwitzigsten Kommentar, den Facebook jemals gesehen hat. Diesmal war es jedoch der Aldi-Mitarbeiter einer Filiale in Heilbronn, der mittels seiner Waren-Etikettierung an „Schwanzus Longus“ aus der Monty-Python-Komödie „Das Leben des Brian“ erinnerte - eine im Film fiktive Person, die den Sprachfehler behafteten Cäsar, der unter anderem das „Sch“ als „ch“ ausspricht, humorvoll vor seinen Legionären bloßstellt.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Text ist bereits in der Vergangenheit erschienen. Er hat viele Leserinnen und Leser besonders interessiert. Deshalb bieten wir ihn erneut an.

Die Filiale von Aldi Süd in Heilbronn hat das einzigartige Etikett direkt in Kassennähe platziert. Dort, wo es die Kunden - denen Aldi aber auch durchaus humorvoll selbst den Spiegel vorhalten kann - sofort sehen konnten. Auf ihm wurde ein Produkt der Marke Feodora angeboten. Für 3,99 Euro erhielten die Aldi-Kunden in Heilbronn dafür eins in „Vollmilch-Hochfein oder Edelbitter“. Oder einfach „Klassiche Täfelchen“ eben, wie es in der Aldi-Filiale in Heilbronn auf der Etikettierung heißt und der Monty-Python-Filmfan weiß.