Preis-Schock bei Penny: Preise bei einigen Produkten erhöht

Von: Marvin K. Hoffmann

Penny zieht die Preise für ausgewählte Produkte ordentlich an. Dahinter steckt eine Aktion, die die „wahren Kosten“ zeigen soll. Es geht um Nachhaltigkeit.

Hamm – Wer in dieser Woche ab dem 31. Juli bei Penny einkauft, der muss mitunter für manche Produkte tiefer in die Tasche greifen. Der Discounter zieht die Preise an. Dahinter steckt eine Aktion, die der Umwelt zugutekommen soll. Es geht um „wahre Kosten“ von Lebensmitteln.

Dahinter steckt eine Umweltschutz-Aktion, an der die zur Rewe-Gruppe gehörenden 2.150 Filialen in Deutschland teilnehmen. Die Mehreinnahmen sollen für ein Projekt zum Klimaschutz und zum Erhalt familiengeführter Bauernhöfe im Alpenraum gespendet werden. Welche Produkte bei Penny von der Preiserhöhung betroffen sind, hat wa.de für die Verbraucher zusammengestellt.