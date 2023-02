Prämie fürs Elektroauto: Wie Verbraucher noch bis Ende Februar 700 Euro einstreichen können

Von: Yannick Hanke

Verbraucher in Deutschland, die ein Elektroauto besitzen, können sich über eine Prämie freuen. Bis Ende Februar muss sich jedoch darum auch bemüht werden. © Marco Rauch/dpa/imago/Montage

Verbraucher und vor allem Besitzer von einem Elektroauto aufgepasst: Noch bis Ende Februar 2023 winken 700 Euro Prämie. Möglich macht es die THG-Quote.

Heidelberg – Wer ein Elektroauto besitzt, sollte sich ranhalten, um eine entsprechende Prämie abzugreifen. Denn, wenn es Verbraucher in Deutschland, die ein E-Auto fahren, bislang versäumt haben, ihre eingesparten CO₂-Emissionen für das Jahr 2022 zu verkaufen, dann ist höchste Eile geboten.

Schließlich endet am 28. Februar 2023 die Frist für den Antrag der sogenannten THG-Quote. Wie das Vergleichsportal Verivox berichtet, können Verbraucher mit Elektroautos, die bis dahin aktiv werden, sogar doppelt sparen. Denn für das letzte und für das aktuelle Jahr summiert sich die Ersparnis pro Fahrzeug auf bis zu 700 Euro.

Prämie fürs Elektroauto: Verbraucher in Deutschland können dank THG-Quote pro Fahrzeug 700 Euro einstreichen

Seit 2022 haben Besitzer von Elektroautos die Option, eingesparte Treibhausgasemissionen einmal jährlich gegen Zahlung einer Prämie an Mineralölkonzerne weiterzugeben. Diese kaufen nämlich Verschmutzungsrechte an, um ihre CO₂-Minderungsziele zu erreichen. Die Grundlage für den Handel ist dabei die Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote). Ihre Höhe wird von der Bundesregierung festgelegt. 2023 liegt sie bei acht Prozent, 2030 werden es bereits 25 Prozent sein.

Der Handel beziehungsweise die Abwicklung erfolgt über THG-Anbieter, die von der Zertifizierung der THG-Quote beim Umweltbundesamt (UBA) bis hin zur Auszahlung aufs Konto alles übernehmen. Hierfür wird die Fahrzeugbescheinigung 1 (Fahrzeugschein) und eine Meldung jeweils bis zum 28. Februar des Folgejahres benötigt.

Zwei Preismodelle: Verbraucher mit Elektroautos können zwischen Fixprämie und Flexprämie wählen

„Mit ihrem Elektroauto können Halter Geld verdienen. Die Prämien für 2022 bewegen sich durchschnittlich zwischen 320 und 400 Euro“, heißt es dann auch von Stefan Reichert. Der verantwortliche Produktmanager bei Verivox gibt Verbrauchern mit Elektroautos folgenden Ratschlag:

E-Auto-Fahrer sollten mit dem rückwirkenden Antrag aber nicht bis zum Ende der offiziellen Frist warten. Viele Anbieter nehmen wegen prozessualen Verzögerungen Anträge nur noch bis Mitte Februar entgegen. Wer Zeit sparen will, kann aber mit Kombi-Prämien für 2022 und 2023 gleich doppelt kassieren.

Grundsätzlich lassen sich zwei Preismodelle unterscheiden. Zum einen gibt es die Fixprämie, bei der vorher festgelegte Prämien garantiert ausgezahlt werden. Für das Jahr 2023 liegt diese zwischen 250 und 300 Euro. Und zum anderen ist da die Flexprämie, die sich am tatsächlich erzielten Erlös beim Quotenhandel orientiert. Zwar können Verbraucher hier höhere Prämien erzielen. Doch gibt es keine garantierte Prämienhöhe.

Prämien fürs Elektroauto fallen 2023 niedriger aus als zuletzt

In diesem Jahr fallen die Prämien aber leicht niedriger aus, als es noch 2022 der Fall gewesen ist. Der Grund hierfür: In Deutschland wurde zuletzt mehr Kohle verstromt, was sich nachteilig auf den Strommix und damit auf den Umweltvorteil von E-Fahrzeugen gegenüber Verbrennern auswirkt. Auf dem Papier sparen Elektrofahrzeuge damit nicht mehr so viele Treibhausgase ein.

„Die Wahl des richtigen Prämienmodells hängt von den eigenen Vorlieben ab. Wer sich schnell eine garantierte Prämie sichern möchte, wählt eine Fixprämie mit schneller Auszahlung. Wer auf einen maximalen Erlös hofft und nicht sofort auf das Geld angewiesen ist, kann mit der Flexprämie oft mehr Geld herausholen“, merkt Verivox-Produktmanager Reichert an. Doch gebe es auch Anbieter, die beides miteinander kombinieren würden.