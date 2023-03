Postbank-Kunden aufgepasst: Online-Banking und Bargeldauszahlung nicht möglich

Von: Stella Henrich

Kein Geld am Automaten, keine Onlineüberweisung am PC – noch nicht einmal die Apps funktionieren. Was Kunden der Postbank jetzt wissen müssen.

München – Es sind weder höhere Mächte oder noch Cyberkriminelle, die ab Freitag, 31. März 2023, das Online-Banking und die Geldautomaten-Terminals der Postbank lahmlegen. Es ist das Finanzinstitut selbst, das für seine Kunden das Dienstleistungsangebot spürbar einschränkt. Kunden können deshalb keine Überweisung tätigen, sie bekommen noch nicht einmal Geld am Automaten ausgezahlt.

Zwischen 17:00 Uhr am Freitag und 14:00 Uhr am Montag, 3. April, stehen die Geldautomaten sowie die SB-Terminals nur eingeschränkt zur Verfügung. Das Online-Banking soll nicht nutzbar sein. Auch Bankgeschäfte sind weder per Postbank-App übers Smartphone noch online am heimischen Computer oder per Telefon möglich. Nichts geht mehr im Bonner Unternehmen. Grund dafür ist eine Systemumstellung, die umfangreiche, mehrtägige Arbeiten umfasst. Das teilt die Postbank auf ihrer Webseite mit.

Systemumstellung bei der Postbank: Online- und Telefon-Banking vorübergehend nicht mehr möglich Aufgrund der angekündigten Systemumstellungen steht der Postbank-Service vom 31. März ab circa 17:00 Uhr bis zum 3. April, circa 14:000 Uhr nur eingeschränkt zur Verfügung. In der Nacht vom 3. April auf den 4. April findet laut Postbank in der Zeit von 23:30 Uhr bis circa 5.30 Uhr ein Update im Online-Banking und in den Apps für die Kreditkarten statt. Das Online-Banking und die Apps steht laut der Postbank währenddessen nicht zur Verfügung. Von Freitag, 31. März, circa 17:00 Uhr bis Montag, 3. April, etwa 9:00 Uhr stehen die Geldautomaten sowie die SB-Terminals nur eingeschränkt zur Verfügung. Von Freitag, 31. März, circa 17:00 Uhr bis Montag, 3. April 2023, circa 9:00 Uhr steht das Telefon-Banking nicht zur Verfügung. Filialen stehen nur für Postdienstleistungen zur Verfügung. Von Freitag, 31. März, etwa 17:30 Uhr bis Montag, 3. April 2023, circa 14:00 Uhr stehen die Online-Banking & Brokerage, die Postbank App und die Finanzassistent-App nicht zur Verfügung. (Quelle: Postbank)

Postbank-Kunden aufgepasst: Bargeld auch an Kassen im Einzelhandel erhältlich – Notfallservice eingerichtet

Kunden der Postbank müssen aber nicht besorgt sein. Sie erhalten Bargeld natürlich an den vielen Geldautomaten der angeschlossenen Banken der sogenannten Cash Group. Dazu zählen die Deutsche Bank, die Commerzbank und die HypoVereinsbank. Kunden mit einer Postbank Card und einem dazugehörigen PIN erhalten auch an der Kasse im Einzelhandel Geld.

Kein Bargeld mehr am Postbank-Automaten: Eine mehrtägige Systemumstellung sorgt für erhebliche Einschränkungen für Postbank-Kunden. © Michael Gstettenbauer/imago/Symbolbild

Entscheidender wird für viele Kunden zum Monatswechsel aber das Online-Banking sein, das sie dann nicht nutzen können. Die Postbank hatte den Kunden daher geraten, beleghafte Aufträge, die rechtzeitig vor dem Quartalswechsel gebucht werden sollen, bis spätestens Dienstag, 28. März, in den Postbank-Filialen abzugeben oder per Post einzureichen.

Denn die Filialen der Postbank könnten am Freitag, 31. März, bis etwa 17:30 Uhr noch Bankdienstleistungen durchführen. Danach seien für die Dauer der Wartungsarbeiten nur Zahlungsanweisungen zur Verrechnung möglich, berichtet chip.de. Online-Aufträge innerhalb Deutschlands und des SEPA-Raums, die noch vor dem zweiten Quartal den Empfänger erreichen sollen, müssen laut Postbank spätestens bis Donnerstag, 30. März, um 17:00 Uhr erteilt sein.

Systemumstellung bei der Postbank: Online-Banking vorübergehend nicht möglich – Notfallservice eingerichtet

Wer diese Fristen verpasst (hat), muss wohl darauf vertrauen, dass am Montag, 3. April, wieder alles normal bei der Postbank läuft. Für Kunden, die zwischenzeitlich eine Karte sperren müssen, hat das Finanzinstitut einen telefonischen Notfallservice eingerichtet.

Postbank Telefonischer Notfallservice Kreditkarten 069 6657 1333 Debitkarten und SparCards 069 74 0987

Ob alles so reibungslos abläuft, wie es vonseiten der Postbank heißt, bleibt abzuwarten. Die erst vor Kurzem durchgeführte IT-Umstellung hat jedenfalls zu erheblichen Problemen für Kunden und vor allem zu Verärgerung geführt.