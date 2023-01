Auftreten nach Corona-Impfung: Was das Post-Vac-Syndrom ist und was dagegen hilft

Von: Yannick Hanke

Eine Corona-Impfung kann mitunter für lang anhaltende Symptome sorgen. Die Rede ist vom Post-Vac-Syndrom. Doch was hat es damit auf sich?

Berlin – Ob Herzrasen, Kopfschmerzen oder chronische Müdigkeit – all diese lang anhaltenden Symptome können nach einer Corona-Impfung auftreten. Fachleute sprechen in diesem Fall vom sogenannte Post-Vac-Syndrom (engl. vaccination = Impfung). Doch wie viele Menschen sind eigentlich davon betroffen? Und was kann zur Linderung der Schmerzen unternommen werden?

Post-Vac-Syndrom tritt bei manchen Menschen nach Corona-Impfung auf – ähnliche Symptome wie bei Long- oder Post-Covid

Wer sich permanent erschöpft fühlt oder ständig über Kopfschmerzen klagt, der bringt dies in Zeiten der Pandemie mit einer Corona-Infektion in Verbindung. Symptome, wie sie bei Long- oder Post-Covid auch auftreten können. Doch gibt es auch die Fälle, in denen solche Beschwerden nach einer Corona-Impfung auftreten.

Neben der Berliner Charité ist die Universitätsklinik Marburg eine der zentralen Anlaufstellen für Patienten mit dem eingangs erwähnten Post-Vac-Syndrom. „Es sind eigentlich identische Symptome, wie wir sie auch von Post-Covid-Patienten nach einer Infektion kennen“, heißt es von Bernhard Schieffer gegenüber tagesschau.de. Der Kardiologe leitet die Spezialambulanz in Marburg und spricht von Symptomen wie Konzentrationsschwierigkeiten, Blutdruckschwankungen, plötzlichem Herzrasen, Sehstörungen, lang anhaltenden Kopfschmerzen und chronischer Müdigkeit.

Post-Vac-Syndrom durch Herzrasen, Kopfschmerzen oder chronische Müdigkeit gekennzeichnet

Die genannten Symptome würden beim Post-Vac-Syndrom, das auch eine 18-Jährige aus Twistringen betrifft, am häufigsten auftreten. Sie ähneln denen von Post-Covid-Patienten, die nach einer Corona-Infektion unter gesundheitlichen Beschwerden leiden. Ein Phänomen, das aber nicht neu sei. Denn auch bei anderen Impfungen würden in seltenen Fällen die gleichen Symptome auftreten.

Da in der Corona-Pandemie jedoch viele Menschen gleichzeitig geimpft wurden, würden die einzelnen Fälle sichtbarer. Bislang gebe es keine Hinweise, dass nach den Corona-Impfungen der Anteil von lang anhaltenden Symptomen ungewöhnlich hoch wäre. Das hatte das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gegenüber tagesschau.de erklärt. Dabei wurde sich auf eine Untersuchung von internationalen Verdachtsfällen aus insgesamt 36 Ländern bezogen.

Post-Vac-Syndrom führt „zu einer Erschöpfung des Immunsystems“

Noch sind die genauen Ursachen für das Post-Vac-Syndrom nicht gefunden. Bereits spekuliert wurde, dass eine frühere Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus (EBV) reaktiviert werden könnte. Bei den meisten Patienten würde Schieffer indes ein sich hochschaukelndes Immunsystem beobachten. „Das verselbstständigt sich dann im Sinne einer Autoimmunerkrankung“, so der Leiter der Spezialambulanz.

Bedeutet: Der Körper schaffe es eben nicht, eine selbst verursachte Entzündungsreaktion aufzulösen. Und „dann läuft immer eine Spirale los, die am Ende zu einer Erschöpfung des Immunsystems führt“. Davon betroffen seien vor allem Frauen mit leichter Immunschwäche. In Zukunft, so die Hoffnung Schieffers, könnten Risikogruppen genau(er) definiert werden.

„0,02 Prozent oder ein bisschen höher“: Post-Vac-Syndrom tritt seltener als Post Covid auf

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass das Post-Vac-Syndrom nach einer Corona-Impfung noch nicht wissenschaftlich definiert sei. Teilweise werde der Begriff sehr unterschiedlich verwendet. Schieffler würde indes erleben, wie sehr Patienten bis zu einer eindeutigen Diagnose leiden. In diesen Momenten würde dann „oft eine Last“ abfallen. Schließlich werden die Patienten oftmals nicht ernst genommen.

Immerhin: Im Vergleich zu Post Covid nach einer Corona-Infektion trifft das Post-Vac-Syndrom Geimpfte deutlich seltener. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind nach einer Infektion mit dem Virus zehn bis 20 Prozent der Infizierten betroffen. Bei Geimpften hingegen lege die Zahl der Fälle im Promille-Bereich, könne letztlich aber auch nur geschätzt werden. „0,02 Prozent oder ein bisschen höher“, so die Vermutung Schieffers. Eine grobe Schätzung, die unter anderem auf einem Bericht von Biontech/Pfizer basieren würde.

„Es braucht ein richtiges Screening“: Aufwändige Betreuung der vom Post-Vac-Syndrom Betroffenen

Das Paul-Ehrlich-Institut spricht wiederum von aktuell 0,029 Prozent der Geimpften, bei denen schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten. Doch könnte nur ein Teil der dokumentierten Fälle tatsächlich auch mit dem Post-Vac-Syndrom in Verbindung stehen. Auf Anfrage der Unionsfraktion sprach die Bundesregierung Ende Dezember 2022 von 943 Verdachtsfällen zum Post-Vac-Syndrom.

Gemessen an der Anzahl der Geimpften würde das einer Quote von nur 0,001 Prozent entsprechen. Viel würde auch davon abhängen, welche Symptome nach einer Corona-Impfung dem Post-Vac-Syndrom zugeordnet werden. Die Betreuung der Betroffenen, so viel stünde fest, sei sehr aufwändig. „Es braucht ein richtiges Screening“, heißt es von Schieffer.

Anlaufstellen für Long-Covid-Patienten können bei Behandlung vom Post-Vac-Syndrom helfen

Er und sein Team der Spezialambulanz in Marburg würden versuchen, die Entzündungsreaktion im Körper zu stoppen. Konkrete Therapieoptionen seien dabei Allergietests, Darmsanierungen und beispielsweise Histamin-arme Diäten, abhängig von den einzelnen Patienten. Bei der Behandlung des Post-Vac-Syndroms könnten aber auch viele Anlaufstellen für Long-Covid-Patienten helfen. Also abseits der Spezialambulanz der Uniklinik Marburg und der Charité Berlin.

Doch gibt es noch keine Leitlinien zur Behandlung eines Post-Vac-Syndroms. Hierfür sind weitere Studien von Bedeutung, die nach der genauen Ursache suchen. Daraus könnten dann weitere Therapieansätze entstehen. Wie das Paul-Ehrlich-Institut bereits verkündet hat, seien weitere Studien auch in Planung.