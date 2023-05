Ab welchem Nettogehalt man in Deutschland als „arm“ gilt

Von: Madlen Trefzer

Teilen

Während Energiekosten und Lebensmittelpreise weiter vor sich hin steigen, rückt die Armutsgrenze für viele Bürger näher. Könnten auch Sie schon bald zu den Betroffenen gehören?

Die Preise steigen, das Einkommen jedoch nicht. Für viele Menschen in Deutschland macht das Einkaufen immer weniger Spaß – während das Gefühl, jeden Euro zählen zu müssen, unentwegt stärker wird. Dann überschlagen sich die Energiepreise ebenfalls und wie das alles weitergehen soll, kann sich kaum ein Verbraucher so richtig vorstellen. Wer in Deutschland studiert oder alleinerziehend ist und daher nur in Teilzeit arbeiten kann, ist ohnehin schon von der Armut gefährdet. Rückt die Armutsgrenze auch für andere näher?

An der Grenze zur Armut: Statistisches Bundesamt veröffentlicht genaue Zahlen

Eine Tatsache vorweg: Ab wann man hierzulande als „arm“ gilt, ist laut stuttgarter-zeitung.de nicht festgelegt. Darüber berichtet auch RUHR24 ausführlich. Die aktuellsten Zahlen liefert das Statistische Bundesamt – allerdings erst für das Jahr 2021. Das alles aufbrausende Folgejahr muss noch ausgewertet werden. 2021 galt jedenfalls: „Die Schwelle für eine alleinlebende Person [liegt] bei 1.148 Euro netto im Monat, wobei Gehälter und Sozialleistungen mitgezählt werden“, so das Portal.

Je nach Bundesland gebe es darüber hinaus auch gewisse Unterschiede – „in Baden-Württemberg liegt die Armutsgefährdungsgrenze (2021) beispielsweise bei 1.220 Euro und damit rund 200 Euro höher als in Thüringen“, heißt es vom Statistischen Bundesamt. Da ist es natürlich klar wie Kloßbrühe, dass alle mit einem solchen Einkommen, oder sogar darunter, jeden Cent sparen sollten, um über den Monat zu kommen. Mit unseren Energie-Spartipps ist das aber kinderleicht – zumindest, was die Stromrechnung anbelangt.

Anteil der Armen deutlich angestiegen – Institut äußert sich zur Lage in Deutschland

„Allerdings gibt es für die genaue Berechnung der Einkommensgrenzen verschiedene Methoden“, heißt in dem Bericht des Statistischen Bundesamtes. So ist die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen entscheidend für die Berechnung der genauen Armutsgrenze. Erfahren Sie hier, welche Möglichkeiten bei Bürgergeld, Preisbremse und Homeoffice-Pauschale bestehen, um finanziell aufzustocken – hierfür hat sich der Gesetzgeber etwas einfallen lassen.

„In Deutschland ist der Anteil der Armen in der letzten Dekade deutlich angestiegen“, heißt es im Bericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts aus dem Jahre 2022. Tendenz steigend. „Arme müssen etwa auf Güter des alltäglichen Lebens verzichten, sie leben auf kleinerem Wohnraum oder haben einen schlechteren Gesundheitszustand.“ So fehlen beispielsweise in Mannheim bis 2040 rund 17.000 neue Wohnungen. Dies soll laut dem Institut unter anderem auch dazu führen, dass Arme deutlich weniger Vertrauen in das Handeln politischer Akteure haben.

Armut in Deutschland deutlich verschärft – das muss laut Institut passieren, damit die Situation besser wird

Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut geht davon aus, dass die hohe Inflation in Folge des Ukraine-Kriegs die Armut in Deutschland deutlich verschärft. Der Lösungsvorschlag des Instituts: „Um die Situation der armen Haushalte zu verbessern, aber auch um das Vertrauen in unser demokratisches System zu stärken, bedarf es gezielter politischer Maßnahmen. Dazu gehören insbesondere die Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungen und die Anhebung der Regelsätze in der Grundsicherung.“

„Außerdem müssen gesellschaftliche Chancengleichheiten durch vorausschauend geplanten und sozial gestalteten öffentlichen Wohnungsbau sowie den Abbau von Bildungsungleichheiten verringert werden“, heißt es weiter im Bericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts. Klingt doch gut, oder? Müsste „nur“ noch umgesetzt werden. Stadt Heidelberg startet einen Versuch und verspricht dabei preisgünstiges Wohnen. (mad)