Pilzjagd – Vorschriften, Tipps und Gefahren

Von: Deborah Baran

Pilze sammeln – was zu beachten ist © Hans-Günther Oed/IMAGO

Beim Sammeln von Pilzen ist Vorsicht geboten! Man muss nicht nur auf giftige Schwammerl achten, sondern auch auf die verschiedenen Vorschriften des Landes. Die wichtigsten Informationen bekommen Sie hier:

Mehr zum Thema Pilze sammeln – was es zu beachten gilt

Pilze wachsen wild in der freien Natur – und sind somit für jedermann zugänglich und verfügbar. Jedoch sollten nur erfahrene Pilzsammler alleine losziehen, denn es gibt einige Risiken, Gefahren und Vorschriften zu beachten. Welche Bereiche zum Sammeln verboten sind, wann die beste Zeit ist, um in den Wald zu gehen, und wie man giftige Pilze erkennen kann – rund um das Thema Pilze gibt es viele Tipps und Tricks.

Wie viele Pilze man pro Person am Tag sammeln darf und welche lokalen Regelungen gelten, vermerken viele Kommunen auf ihren jeweiligen Plattformen. (db)