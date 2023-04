Pflegereform 2023: Millionen Rentner zahlen plötzlich drauf

Von: Sven Fekkers

Für den Sommer 2023 ist eine Pflegereform geplant. Nach den Plänen der Bundesregierung würde es vor allem für Rentner teurer werden.

Dortmund – Ab Juli 2023 dürfen sich Rentner in Deutschland über mehr Geld freuen. Ein Teil ihrer Rentenerhöhung wird jedoch direkt wieder beim Staat landen. Die Bundesregierung plant eine Pflegereform, wie RUHR24 berichtet.

„Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland wird allein durch die zunehmende Alterung bis 2055 um 37 Prozent zunehmen. Laut den Ergebnissen der Pflegevorausberechnung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wird ihre Zahl von rund 5,0 Millionen Ende 2021 auf etwa 6,8 Millionen im Jahr 2055 ansteigen“, heißt es in der Prognose der Behörde.

Deutschlands Pflegesystem ist reformbedürftig. Aufgrund der stark steigenden Kosten für die Pflege soll es Entlastungen für Pflegebedürftige geben. Gleichzeitig sollen die Pflegebeiträge zum Sommer 2023 erhöht werden. Es soll fortan stärker unterschieden werden, ob man Kinder hat oder nicht. Dabei würde eine geplante Änderung jedoch vor allem Rentner zur Kasse bitten.

Pflegereform 2023: Das gilt für Rentner bei der Pflegeversicherung

Was gilt bisher? Bislang zahlen gesetzlich Versicherte 3,05 Prozent ihres Bruttoeinkommens für die Pflegeversicherung. Bei Kinderlosen liegt der Beitragssatz seit dem 1. Januar 2022 bei 3,4 Prozent (Beitragssatz plus Beitragszuschlag für Kinderlose), heißt es beim Bundesministerium für Gesundheit.

„Arbeitnehmerinnen beziehungsweise Arbeitnehmer und Arbeitgeber tragen den Beitrag – ohne den Kinderlosenzuschlag – grundsätzlich zur Hälfte, also jeweils 1,525 Prozent“, informiert das Ministerium. Rentner auf der anderen Seite müssen den Beitrag in voller Höhe selbst leisten. Sie wären also von einer Erhöhung der Pflegebeiträge stärker betroffen.

Pflegereform 2023: Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplant

Welche Anpassungen haben Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und sein Ministerium für Juli 2023 geplant? Die allgemeine Abgabe steigt um 0,35 Prozent auf nunmehr 3,4 Prozent. Für Kinderlose soll sich der Beitrag für die Pflegeversicherung um 0,6 Prozent auf künftige 4 Prozent erhöhen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant für Juli 2023 eine Pflegereform. © Sebastian Rau/photothek/Imago

Bei mehr als einem Kind wären die Abgaben für die Pflegeversicherung nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) wie folgt gestaffelt: „Bei zwei Kindern beträgt der Beitragssatz künftig 3,15 Prozent, bei drei Kindern 2,9 Prozent, bei vier Kindern 2,65 Prozent und bei fünf Kindern und mehr 2,4 Prozent.“

Pflegereform 2023: Darum werden vor allem Rentner bei der Pflegeversicherung zur Kasse gebeten

Doch bei vielen Rentnern werden die geringeren Beitragssätze für die Pflegeversicherung erst gar nicht ankommen. Nach einem überarbeiteten Gesetzentwurf „sollen die vom Bundes­verfassungs­gericht geforderten Beitrags­nachlässe für mehr als ein Kind nicht dauerhaft gelten, sondern nur, bis diese jeweils das 25. Lebensjahr vollendet haben“, heißt es dazu beim RND. Danach gelte lebenslang nur noch der bei einem Kind vorgesehene Abschlag von 0,6 Prozent gegenüber Kinderlosen – was einem Beitragssatz von 3,4 Prozent entsprechen würde.

Die Entlastungen für ältere Bürgerinnen und Bürger, deren Kinder dieses Alter bereits erreicht haben, würde damit bei der Pflegereform weitestgehend gestrichen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wären davon deutschlandweit rund zehn Millionen Rentnerinnen und Rentner betroffen.

Demzufolge müssten Rentner mit einer Bruttorente von 1000 Euro künftig 34 Euro statt bisher 30,50 Euro an Pflegebeiträgen zahlen.