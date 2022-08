Perseiden 2022: Das steckt hinter dem Himmels-Spektakel im August

Von: Tobias Becker

Sternschnuppen erzeugen Leuchtspuren am Himmel – ein beeindruckender Anblick am Nachthimmel. © Richard Brian/dpa

Im August gibt es viele Sternschnuppen am Himmel zu sehen. Lesen Sie hier, was es mit den Perseiden auf sich hat und wann der Höhepunkt ist:

Die Perseiden sind auch im Jahr 2022 wieder eines DER Highlights am Nachthimmel. Zwischen dem 17. Juli und dem 24. August gibt es besonders viele Sternschnuppen am Himmel über Deutschland zu sehen. Aber: Was sind die Perseiden genau? Schließlich gibt es teilweise hunderte Sternschnuppen pro Stunde zu sehen.

echo24.de verrät, was die Perseiden sind und wann es zum Höhepunkt kommt.

Die Perseiden sind nicht das einzige Himmels-Spektakel, dass es zu sehen gibt. So gab es vergangenes Jahr den Supermond, aber auch jährlich wiederkehrende Schauspiele wie die Lyriden. (tobi)